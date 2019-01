L’actrice Shay Mitchell révèle avoir fait une fausse couche

L’actrice canadienne Shay Mitchell a profité du passage à la nouvelle année pour révéler un événement tragique qu’elle a vécu cette année.

Elle a expliqué à ses fans qu’elle a vécu une fausse couche en 2018 en publiant une photo d’une échographie avec un cœur brisé.

capture d'écran, Instagram

«Nous devons tous vivre avec des défis et des luttes dans nos vies. Parfois, c’est plus facile de ne montrer que le positif sur les réseaux sociaux», écrit l’actrice de 31 ans.

«Le support que vous m’avez démontré m’a aidé dans mes jours les plus sombres après que j’ai fait une fausse couche et perdu l’enfant que j’espérais tant», ajoute-t-elle.

capture d'écran, Instagram

La vedette de «You» et de «Pretty little liars» insiste sur le fait que dans les bons et mauvais moments «on est tous ensemble là-dedans».

Shay poursuit avec ses souhaits pour la nouvelle année. «Pour 2019, essayons d’être plus compatissants, empathiques et patients les uns envers les autres. Ça me semble être une très belle résolution. J’espère que vous êtes d’accord», conclut-elle.