«On est passablement en contrôle», assure la Ville

La Ville de Montréal assure être en «contrôle» quant à l'état des routes alors qu'un mélange d'eau et de «slush» menace de geler dans les prochaines heures.

«On a été proactif. Hier après-midi (lundi), vers 14 h, déjà, on sortait pour faire un sablage préventif des trottoirs et de la chaussée. Durant la nuit, on a concentré nos énergies à bien saler les chaussées», a expliqué le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin, sur les ondes de LCN mardi matin.

«Actuellement, les chaussées sont en parfaite condition... On s'entend, pour l'hiver. [...] Au niveau des trottoirs, c'est là que l'on va concentrer nos efforts, surtout dans les petites rues. On va tous les faire. Ça va peut-être nous prendre quatre à huit heures pour finir le travail, mais il sera complété», a poursuivi M. Sabourin.

La température doit chuter au cours de la journée dans la métropole pour atteindre -5 °C en après-midi et -16 °C au cours de la nuit. Le retour du soleil doit aussi s'accompagner de vent, avec des rafales atteignant jusqu'à 50 km/h, si bien que l'eau dans les rues et sur les trottoirs pourrait geler rapidement.

Prudence

Un homme de 35 ans a d'ailleurs perdu la vie au cours de la nuit de lundi à mardi, dans l'arrondissement de Lachine, possiblement après avoir chuté sur une plaque de glace.

La Ville en profite pour appeler ses citoyens à la prudence. «On est passablement en contrôle. On demande aux citoyens d'être prudents, de nous aviser si jamais il y avait des conditions dangereuses», a dit Philippe Sabourin.

Pour ce faire, les Montréalais peuvent désormais utiliser l'application Montréal – Service aux citoyens afin d'aviser la Ville de secteurs problématique, photo à l'appui, a souligné le porte-parole.

Environ 400 appareils de déneigement en tout genre devaient se retrouver en action à la grandeur de la ville mardi.