Une fillette abattue sans raison par un automobiliste

Des policiers du Texas sont à la recherche d’un automobiliste qui a fait feu sans raison sur un autre véhicule et a tué une fillette de sept ans.

Le drame est survenu dimanche matin dans la région de Houston.

LaPorsha Washington et ses quatre filles étaient en route pour aller déjeuner quand un homme au volant de sa camionnette s’est approché à leur hauteur et a fait feu.

«La camionnette a ralenti et il nous a tirés dessus», a expliqué la mère de famille qui a été blessée à CNN.

La petite Jazmine Barnes, sept ans, a été blessée mortellement.

«Une des filles m’a dit "Maman, Jazmine ne bouge plus, elle ne parle plus". Je me suis retournée et j’ai vu que ma petite fille avait reçu une balle dans la tête.»

Selon les policiers, les coups de feu semblent avoir été tirés au hasard et n’auraient pas été provoqués par un comportement sur la route.

«C’est la nouvelle année. Cela devrait être le temps de la fête. Mais ce n’est malheureusement pas le cas pour cette famille qui doit enterrer son enfant», a fait savoir le shérif du comté de Harris, Ed Gonzalez, lors d’un point de presse.

Le suspect serait un homme blanc dans la quarantaine qui conduisait une camionnette rouge.

L’hypothèse d’un crime racial n’est pas exclut selon le shérif même si les causes de ce drame ne sont pas connues.

«Nous n’excluons rien», a précisé Ed Gonzalez.

Lors du point de presse des autorités lundi, le père de Jazmine, Chris Cevilla, a décrit sa fille comme une élève modèle, une gentille et innocente petite fille.

«Je vous demande, du fond de mon cœur, de communiquer avec la police si vous avez de l’information sur ce qui s’est passé. Aidez-nous à rendre justice à notre petite fille.»