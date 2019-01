Une mystérieuse maladie rend une ado aveugle

Une adolescente de 15 ans est devenue aveugle après avoir contracté une mystérieuse maladie que les médecins n’arrivent pas à identifier.

Le cauchemar de Jordyn Walker, originaire de Smithville, au Missouri, a commencé l’été dernier après une croisière avec sa famille.

De fortes douleurs à l’estomac et du sang dans les selles ont conduit la jeune fille vers un centre hospitalier du Missouri en juillet 2017.

«Tout a commencé à se dégrader après ça», a raconté l’adolescente à CNN.

Affublée de différents maux, Jordyn Walker s’est même rendue en Caroline du Nord pour passer des examens médicaux. Incapables d’établir un diagnostic, les docteurs ont renvoyé la jeune fille chez elle, croyant qu’elle souffrait d’une sinusite.

Puis, l’adolescente a perdu l’odorat et le goût. D'autres médecins ont effectué des tests pour trouver la cause de sa maladie. Sans succès.

«Après cela, tout est revenu à la normale», a expliqué Kendyll Walker, la mère de l’ado.

Les médecins ont expliqué à la famille Walker que la jeune fille avait été victime d’un épisode extrêmement rare, qu’elle avait une chance sur un million d’en être atteinte, et que tout cela n’arriverait probablement plus jamais.

Mais deux semaines avant Noël, 16 mois après le déclenchement initial de son cauchemar, les souffrances sont revenues. Mais cette fois, elles étaient pires.

«Mon visage entier est devenu mauve, avec des ecchymoses et gonflé de sang», a déclaré Jordyn, qui souffrait en plus de douleurs abdominales, de vomissements et de diarrhées.

«C'était terrifiant de voir cela se produire et de savoir que nous ne pouvions rien faire», a déclaré la mère de la jeune fille.

Jordyn Walker a alors été transportée vers l’urgence de l’hôpital de l’Université du Kansas où elle est demeurée pendant plus de deux semaines aux soins intensifs.

Pendant ces 16 jours d’hospitalisation, l’ado a subi plusieurs examens, a été traitée avec différents médicaments et a été opérée deux fois pour réduire l’enflure de son œil. Si la condition de l’adolescente n’était pas assez grave, son état s’est empiré avant Noël : Jordyn est devenue aveugle en raison de cette mystérieuse maladie.

Mais malgré la gravité de la situation, les médecins n’arrivent toujours pas à diagnostiquer la maladie ou le virus qui a attaqué l’adolescente.

«Il n’y a pas de solution. Il n’y a rien que nous puissions faire», a ajouté sa mère.

La famille de l’adolescente espère que la médiatisation de son histoire l’aidera à trouver la cause de ses souffrances.

«Si quelqu'un a la moindre idée de ce que cela pourrait être ou du type de test auquel elle pourrait avoir recours pour obtenir une réponse, pour que cela ne se reproduise plus, nous en en serions extrêmement reconnaissants», a conclu Kendyll Walker.