Une vache échappe de justesse à l'abattoir et donne naissance

Le 27 décembre dernier, la vache Brianna était parvenue à sauter du deuxième étage d'un camion de bétail en route pour un abattoir du New Jersey en plein milieu de la nuit. Appelé en renfort, le personnel du refuge «Skylands Animal Sanctuary and Rescue», qui se spécialise dans les animaux de ferme, a secouru l'animal.

Brianna a surpris le personnel du refuge en donnant naissance à un veau deux jours plus tard, le 29 décembre. Baptisé Winter (Hiver), le bébé se porte à merveille et a fait ses premiers pas à l'extérieur de la grange où il a vu le jour pile-poil pour le Nouvel An, mardi.

Les dirigeants du refuge ont profité de l'occasion pour sensibiliser les carnivores et autres omnivores. «C'est la réalité de l'industrie laitière et de la viande. [...] Si Brianna et Winter vont ont touché, vont savez ce qu'il vous reste à faire. Alignez vos habitudes avec votre coeur. Devenez vegan pour toutes les Brianna et les Winter de ce monde», ont-ils écrit en partageant une vidéo de la naissance de Winter.