La plus grosse nuit de l'année pour Urgences-Santé

Les techniciens d’Urgences-Santé ont eu à répondre à un volume d’appel trois fois supérieur à la normale dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

«En moyenne, la nuit, entre minuit et 6h, on reçoit entre 100 et 130 appels. Cette nuit, nous avons reçu plus de 330 appels», a expliqué Stéphane Smith, chef aux opérations chez Urgences-Santé, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Alors que les salles d’urgences des hôpitaux sont déjà pleines de patients avec des symptômes grippaux, la Saint-Sylvestre a amené son lot de fêtards intoxiqués.

«Cette nuit, c’était des gens intoxiqués. Il ne fallait pas prendre de chances et il fallait absolument les transporter vers un centre hospitalier», a précisé M. Smith.

«On a amené plus que le double de patients qu’à l’habitude, alors ça a engorgé les centres hospitaliers, c’est clair», a-t-il ajouté.

Avec le froid, les trottoirs et les routes glacés, Urgences-Santé suggère aux gens, qui n’ont pas absolument à sortir, de rester à la maison ou d’être très prudents s’ils doivent aller dehors.

«Ça va nous éviter un nombre d'appels plus élevé que d'habitude», a conclu Stéphane Smith.