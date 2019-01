Voici LE conseil de Jimmy Sévigny pour tenir vos résolutions

Tenir ses résolutions du Nouvel An n’est pas toujours facile; en entrevue avec TVA Nouvelles, le conférencier Jimmy Sévigny a partagé quelques conseils pour y arriver.

Ce 1er janvier, plusieurs auront décidé de se remettre en forme au cours des prochains mois. Pour réussir à perdre quelques kilogrammes, il recommande d’éviter de tout changer d’un coup.

«Toutes les méthodes vont être disponibles : entraînement excessif, cures, détox, etc., souligne celui qui au fil des ans a perdu 270 livres. On veut tout changer en quelques semaines. Les recherches ont prouvé que plus on veut changer rapidement, moins les résultats vont être durables.»

M. Sévigny conseille plutôt de cibler quelques petites habitudes pour les changer à long terme, de se donner un cadre flexible et de se donner du temps.

Et selon lui, il n’y a pas d’âge pour s’y mettre: «La santé, ça n’a pas d’âge, tout comme la motivation et les saines habitudes. [...] Tout est possible, je vois des gens de 16 ans, tout comme des gens de 80 ans qui décident de reprendre leur santé en main.»