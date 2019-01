La famille de Kim Kardashian et Kanye West s’agrandit. Le célèbre couple attend son quatrième enfant.

Les deux stars de 38 et 41 ans auraient eu recours à une mère porteuse, selon les magazines US Weekly et People.

Le couple est déjà parent de North, 5 ans, Saint, 3 ans, et Chicago, 11 mois.

C’est la deuxième fois que le couple fait appel à une mère porteuse. Ce fut le cas pour la petite Chicago.