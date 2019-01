Avertissement de froid extrême

Des avertissements de froid extrême ont été émis par Environnement Canada pour plusieurs secteurs du nord et du sud du Québec.

Le facteur de refroidissement éolien tombera à – 38 dans plusieurs régions mercredi matin. Ce sera notamment le cas pour l’Abitibi, Chibougamau, La Tuque, Lac-Saint-Jean, Matagami, Natashquan, Saguenay ou encore Sainte-Anne-des-Monts.

Environnement Canada conseille à la population de bien se couvrir pour éviter les engelures qui peuvent se développer «en quelques minutes» sur une peau exposée au refroidissement éolien.

À Montréal et à Québec, une chute des températures se fera également sentir mercredi: on prévoit respectivement - 20 °C et - 33 °C dans la matinée, et - 11 °C et - 14 °C au cours de l’après-midi. Jeudi, des chutes de neige sont à prévoir tandis que les températures seront à la hausse.