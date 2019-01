Des jeunes de 8 à 12 ans ont partagé des photos d’eux nus

Quatre enfants de 8 à 12 ans du Nouveau-Brunswick ont volontairement partagé des photos ou des vidéos d’eux nus sur divers sites web durant les derniers mois, a affirmé la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mercredi.

La GRC a précisé par communiqué que ces jeunes n’étaient pas en danger.

«Malheureusement, il est de plus en plus courant que des adolescents, et même des enfants, partagent en ligne des photos ou vidéos où on les voit nus», a précisé la sergente Chantal Farrah de la GRC au Nouveau-Brunswick.

«Une fois que le contenu est en ligne, il n'est pas toujours possible de le supprimer. La majorité des jeunes ne réalisent pas que s'ils partagent publiquement une photo ou une vidéo de nature sexuelle et que la personne montrée dans la photo a moins de 18 ans, le contenu est considéré comme de la pornographie juvénile et il s'agit d'une infraction criminelle», a-t-elle poursuivi.

La GRC exhorte donc les parents à mieux surveiller ce que font leurs enfants lorsqu’ils sont en ligne. La police leur recommande de limiter l’accès à certains sites, à vérifier les ordinateurs, les tablettes, les téléphones intelligents ou les consoles de jeux qu’utilisent les jeunes, ainsi que de discuter avec eux des comportements inacceptables qu’ils pourraient avoir sur internet.

La GRC a également mentionné que la rédaction d’un contrat familial afin de baliser les activités en ligne peut permettre d’éviter que des jeunes ne fassent l’erreur d’envoyer des photos d’eux en tenue d’Adam ou d'Ève.