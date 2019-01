Isabelle Desjardins n’a plus l’air de ça!

Isabelle Desjardins a décidé de faire un changement drastique à sa crinière pour souligner la fin de l’année 2018.

Celle qui est en couple avec le joueur de hockey David Desharnais s’est complètement rasé les cheveux afin de revenir à sa couleur naturelle et de ne plus avoir à aller chez le coiffeur.

Une décision qu’elle a prise avec son conjoint qui a lui-même rasé les cheveux de sa douce.

«Il y a des années que je n’avais vue ma vraie couleur! Je me débarrasse d’une corvée qui me prenait beaucoup trop de temps dans la vie, me coiffer. Je voyage beaucoup et il est très difficile de trouver d’excellents coloristes! Je donne maintenant une belle chance à mes cheveux de repousser tout naturellement! Quelle sensation absolument fantastique. Je vous le souhaite au moins une fois dans votre vie!» indique la jeune femme sur Instagram.

Vraisemblablement, tout lui va bien à Isabelle Desjardins puisqu’elle porte à merveille cette nouvelle coupe de cheveux. Ses abonnés étaient d’ailleurs plus de 400 à le souligner dans les commentaires et près de 7000 à «aimer» la publication présentant sa nouvelle tête.

Tout un changement!