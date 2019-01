Les Canadiens veulent simplifier leur vie

Bannir le désordre, le gaspillage, moins dépenser et passer moins de temps à effectuer des tâches ménagères au profit d’activités plaisantes, c’est le souhait de 87% des Canadiens qui aimeraient que leur vie soit plus simple, selon un sondage mené par Simplii Financial, une filiale de la CIBC.

En vertu de ce coup de sonde, deux tiers des Canadiens ont indiqué passer une heure ou plus à des activités courantes comme la lessive, certains ont même reconnu qu’ils passaient jusqu’à 20 minutes pour choisir un restaurant (49%), ce qu’ils mangeront pour souper (51%) ou encore l’émission qu’ils regarderont pendant la fin de semaine (38%).

Parmi les 87% de répondants qui souhaitent simplifier leur vie, 47% ont indiqué que les tâches ménagères représentaient l’activité la plus exigeante en termes de temps et d’énergie.

«Les Canadiens trouvent que leur vie est trop chargée, et de bien des façons; ils souhaitent alléger leurs tâches pour avoir davantage de plaisir. Le début de l'année est le moment idéal pour établir un plan en vue de réduire les pertes de temps et d'énergie et pour paver la voie à ce qui compte vraiment», a déclaré Corby Fine, vice-président, Simplii Financial, dans un communiqué.

Le numérique pour économiser

Le sondage révèle également que les jeunes Canadiens (âgés de 18 à 34 ans) sont presque deux fois plus susceptibles que ceux âgés de 55 ans et plus de se tourner vers le numérique pour économiser du temps, de l’énergie et de l’argent.

«Au cours des 12 derniers mois, la vaste majorité des jeunes Canadiens ont opté pour le numérique en vue de faire l'épicerie, d'obtenir du service à la clientèle ou des conseils, ou encore de précommander un café», peut-on lire.

Lorsqu’il est question d’argent, 36% des jeunes répondants ont indiqué avoir fait un virement en ligne à quelqu’un au cours de la dernière semaine, comparativement à 24% pour ceux âgés de 35 à 54 ans, et seulement 14% pour les plus de 55 ans. Près du tiers de jeunes Canadiens ont affirmé n’avoir jamais fait de chèque.

Le sondage a été mené en ligne du 26 au 29 octobre 2018, auprès de 3025 Canadiens.