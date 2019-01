Les femmes bien moins payées que leurs collègues masculins

Les femmes qui sont cadres au sein d’entreprises canadiennes sont de loin moins bien payées que leurs vis-à-vis masculins, révèle un rapport publié mercredi par le Centre canadien des politiques alternatives (CCPA).

• À lire aussi: Le patron a déjà gagné autant que le salarié moyen

En 2017, chez les cadres supérieures des grandes entreprises canadiennes, les femmes ont gagné 0,68 $ pour chaque dollar que les hommes ont obtenu, ce qui représente en moyenne 950 000 $ de moins par année.

L’écart salarial entre les hommes et les femmes est donc encore plus prononcé chez les hauts dirigeants que chez les salariés à temps plein. Les femmes de cette tranche de la population font 0,83 $ pour chaque dollar gagné par leurs vis-à-vis masculins.

«Les données indiquent que la rémunération et la représentation des femmes sont beaucoup plus faibles au sommet de l’échelle, ce qui est attribuable à la discrimination systémique qui commence tôt dans leur carrière, malgré un niveau de scolarité semblable à celui de leurs pairs masculins», estime David Macdonald, économiste principal au CCPA et auteur du rapport.

De plus, seulement 10 % des cadres dirigeants sont des femmes, souligne le groupe de réflexion progressiste.