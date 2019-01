Plus de 175 000 personnes au «Party du Nouvel An»

L’année 2019 a été accueillie par plus de 175 000 personnes dans le Vieux-Port de Montréal lors du «Party du Nouvel An» qui s’est amorcé le 31 décembre en soirée pour se conclure au petit matin le 1er janvier.

Animé par l’humoriste Neev, le spectacle phare de la programmation de la sixième édition de Montréal en Fêtes a rassemblé des vedettes de la chanson d’ici comme Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Andréanne A. Malette et Afrikana Soul Sister.

L’affluence pour ce grand rendez-vous de fin d’année avait été fixée à 150 000 personnes en 2016.

Avec ses chorales, conteurs, artistes autochtones et installations lumineuses qui ont animé la Place Jacques-Cartier pendant plus d’une semaine en décembre, le festival Montréal en Fêtes, entièrement gratuit, a attiré plus de 250 000 curieux.

La septième année de l’événement, toujours à la fin de décembre, a déjà été confirmée.