Stingray n’achètera pas Music Choice

Le Groupe Stingray a renoncé à mettre la main sur la compagnie américaine Music Choice.

L’entreprise montréalaise spécialisée dans la diffusion musicale et télévisuelle en ligne a refusé d’expliquer pourquoi ses efforts pour acquérir Music Choice n’ont pas abouti.

«Bien que nous croyions toujours qu’un regroupement avec Music Choice serait avantageux, nous sommes persuadés que notre orientation stratégique portera ses fruits et sommes prêts à saisir les occasions importantes qui se présentent à nous », a affirmé Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, par communiqué mercredi.

En août dernier, Stingray avait annoncé vouloir avaler sa concurrente américaine. Elle avait alors lancé une offre d’achat non sollicitée visant la totalité des parts de Music Choice. La proposition initiale d’achat était de 120 millions $ US.

Spécialisée dans la programmation musicale et les contenus musicaux pour la télévision numérique par câble, la téléphonie mobile et l'internet, Music Choice est la propriété des géants Comcast, Sony, Charter Communications, Cox Communications, WarnerMedia, Arris et Microsoft.

Eric Boyko avait alors dit que Music Choice «bénéficierait grandement de ce regroupement avec Stingray, car nous sommes en bonne posture pour faire croître le portefeuille de produits de Music Choice et étendre la distribution de ceux-ci aux États Unis et dans le monde entier».

Toutefois, ce scénario ne verra pas le jour.

Malgré tout, Stingray garde le cap pour s’étendre aux États-Unis afin d’y devenir le premier fournisseur de service de musique.

«Grâce à la récente annonce par Stingray de la conclusion d’une entente de distribution avec Altice USA (NYSE : ATUS), entente qui permettra d’offrir 50 chaînes musicales de Stingray Musique et des centaines de vidéoclips sur demande de Stingray aux abonnés Optimum et Suddenlink d’Altice USA, Stingray a démontré son engagement à conquérir le marché américain», a précisé Eric Boyko, mercredi.