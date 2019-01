Un homme d'affaires aurait détourné plus de 500 000 $

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche un homme qui aurait détourné plus d’un demi-million de dollars.

Les enquêteurs cherchent notamment à savoir s’il aurait pu faire d’autres victimes.

L’affaire a débuté l’automne dernier lorsque le groupe de développement immobilier SNR décide de construire un projet résidentiel et immobilier dans un quartier branché de Calgary en Alberta.

Le constructeur choisit d'accorder sa confiance à un jeune homme d'affaires de la région, Yee Ming Louie.

Il lui remet plusieurs chèques, car en plus de la supervision du chantier, Yee Ming Louie aura la responsabilité de payer les travailleurs.

Cependant les choses ne tournent pas comme prévu.

TVA Nouvelles a obtenu une chaîne de courriels qui le confirme.

«Yee, nous avions besoin de confirmation le plus vite possible. Qui a été payé et quand?», a envoyé un des dirigeants de SNR, Monty Steckler, à Yee Ming Louie le 13 septembre 2018.

«Salut, qu’est-ce que tu as fait du chèque de 600 000 $?», lui a renvoyé Marc-André Nadon le 19 septembre 2018.

«Yee, ton bureau semble fermé. Es-tu encore en affaires? Qu’as-tu fait de notre 600 000 $?», a relancé Monty Steckler le 20 septembre 2018.

Les courriels sont restés sans réponse. Yee Ming Louie aurait pris l'argent sans payer les travailleurs albertains.

TVA Nouvelles a tenté de le joindre à son entreprise qui, effectivement, est fermée.

Il existe quelques images de filature de Yee Ming Louie, mais celui-ci semble s'être évanoui dans la nature.

«C'est hallucinant comment des constructeurs peuvent ruiner la réputation des gens. Inexcusable. Il n’a pas rempli ses devoirs et, maintenant, c'est le temps que les autorités municipales et provinciales prennent la relève», explique le président de SNR, Arthur H. Steckler.

C’est la section des fraudes du SPVM qui enquête maintenant sur Yee Ming Louie.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) étudie le dossier pour savoir si des accusations - soit de vol, de fraude ou d'escroquerie - pourraient être déposées.