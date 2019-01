Un sous-marin robotisé pour examiner les barrages

Il y a près de 70 ans, les scaphandriers d'Hydro-Québec risquaient leur vie dans les eaux glaciales pour inspecter les barrages. Signe que les temps changent, c'est désormais un sous-marin qui s'en charge.

Il faisait moins 20 degrés lors du passage de TVA Nouvelles, mais l'équipe d'opérateurs devait procéder à une inspection à la centrale de Carillon sur la rivière des Outaouais.

Le robot subaquatique Super Mohawk vaut de l'or pour la société d'État.

«On a quatre caméras de montées sur le robot. On en a deux latérales qui donnent une ouverture de 180 degrés. Donc, on voit vraiment ce qui peut arriver de chaque côté du robot. On a une caméra haute définition», explique André Viel, technicien en génie civil et scaphandrier.

Le sous-marin examinera la surface en béton sous l'eau à l'aide de ces deux lasers lignes. Les données alimenteront les ingénieurs qui verront ensuite s'il y a des anomalies ou des fissures dans la structure.

Le robot est piloté à distance. Notons que la partie inférieure est dotée de bras hydrauliques qui permettent de retirer des débris.

Ce petit bijou de technologie a coûté 1,2 million de dollars, mais il est considéré comme un grand atout.

«Côté sécuritaire, bien, quand on peut éviter de mettre des plongeurs ou des scaphandriers à l'eau, on utilise le sous-marin. Ça, c'est un bon gain», de dire Louis-Marie Miljours, chef centrales chez Hydro-Québec.