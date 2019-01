Une entreprise regroupe 28 nationalités à Québec

Alors que la pénurie de main-d’œuvre frappe fort dans le secteur des technologies de l’information, programmeurs, informaticiens et analystes du monde entier sont de plus en plus nombreux à choisir de s’établir au Québec.

La firme de services-conseils Cofomo en fournit l’un des plus beaux exemples, elle qui compte pas moins de 28 nationalités parmi ses 300 employés à Québec.

Face à un manque criant de professionnels dans le secteur des technologies de l’information (TI), l’entreprise embauche maintenant le tiers de ses employés à l’étranger, où l’opportunité d’une nouvelle vie au Québec séduit de nombreux travailleurs.

Heloisa Reis raconte par exemple avoir voulu fuir la criminalité de São Paulo, métropole brésilienne où elle demeurait. La femme de 39 ans et son conjoint sont venus au Québec il y a un an avec l’aide de Cofomo.

«Je suis tombée en amour avec la culture canadienne lors d’un voyage à Vancouver en 2010. Je suis retournée au Brésil et j’ai commencé à regarder la possibilité de venir travailler ici. J’ai vu que le Québec avait besoin de développeurs», raconte la professionnelle qui a ensuite suivi des cours particuliers de français au Brésil.

«Pour le défi»

«On cherche la qualité de vie parce qu’au Brésil, ce n’est pas bon. La criminalité, au Brésil, c’est difficile. Je pense que c’est la chose la plus importante qui m’a fait changer de pays», dit-elle.

Brésilien d’origine également, Bruno Fernando Antognolli affirme pour sa part qu’il a transmis son CV à Cofomo «pour le défi».

«J’étais attiré par la langue française et particulièrement par le Québec, parce que c’est la seule région en Amérique du Nord où on parle français. J’étais curieux», raconte l’analyste-programmeur de 30 ans, qui s’exprime lui aussi dans un excellent français.

Brice Absou, 29 ans, a pour sa part quitté sa famille, en Côte d’Ivoire, pour le Québec, où il espérait trouver de meilleures conditions de travail.

«On a subi une crise politique en 2010, qui était la première dans notre pays. Il y a eu une grande vague de personnes qui ont quitté le pays», affirme celui qui a fait de même il y a un an.

Grâce à des pratiques innovantes en matière de recrutement, Cofomo est à même de retenir la plupart de ses travailleurs étrangers. Pour favoriser leur intégration, chaque nouvel arrivant se voit attribuer un parrain «pour le temps nécessaire».

Également, la firme facilite au maximum les démarches administratives liées au processus d’immigration.

Diversité

Pour célébrer sa diversité, l’entreprise a même réalisé cet automne un livre de recettes internationales avec l’aide de ses employés, qu’elle a ensuite vendu pour amasser des dons pour l’organisme Centraide.

«On est fiers de cette ouverture-là sur le monde. Ça fait partie de nos valeurs», conclut Bernard Robitaille, directeur général de Cofomo à Québec.

Des immigrants pas fermés au plan de la CAQ

Même s’ils ont eux-mêmes immigré au Québec, les travailleurs étrangers rencontrés par Le Journal ne sont pas fermés au plan du gouvernement caquiste de réduire les seuils d’immigration si cela permet de mieux intégrer les nouveaux arrivants.

Comme promis en campagne électorale, le gouvernement de François Legault a confirmé au début du mois de décembre son intention de réduire à 40 000 les seuils d’immigration en 2019, soit une baisse de 24% par rapport à 2018.

Francisation

La Brésilienne Heloisa Reis travaille depuis un an chez Cofomo. Elle explique que son conjoint, qui a immigré avec elle, a eu beaucoup de mal à accéder à des cours de francisation.

«Ce n’était pas possible parce qu’il n’y avait pas des ressources suffisantes pour donner les cours de français aux conjoints des travailleurs temporaires. Si M. Legault pense réduire le nombre d’immigrants pour mieux organiser les choses, je suis vraiment d’accord», dit-elle.

«Je suis d’accord de diminuer les seuils d’immigration, mais je pense qu’il faut vraiment se concentrer sur ce qu’on a besoin ici, au Québec», croit également Chourouk Gharbi, analyste fonctionnelle chez Cofomo.

Tunisienne d’origine et aujourd’hui citoyenne canadienne, elle donne en exemple la difficulté de voir un médecin de famille.

Impact inconnu

Le directeur général de Cofomo à Québec, Bernard Robitaille, affirme pour sa part qu’il est trop tôt pour dire si la mesure caquiste aura un impact sur son entreprise.

«Ça va dépendre comment la politique est appliquée. Ce que je comprends du gouvernement, c’est qu’il veut que l’intégration se fasse mieux», dit-il.

«Si la politique vise à favoriser un meilleur taux de rétention des immigrants, un meilleur taux de succès, on n’est pas contre ça. Mais si, à un moment donné, on frappe une limite et qu’on ne peut plus accueillir d’immigrants à cause de ce seuil-là qui est réduit, on va trouver ça dommage parce qu’il y a un besoin criant de main-d’œuvre actuellement», fait-il remarquer.

Le patron souhaite surtout voir le processus d’immigration s’accélérer, alors qu’actuellement, il s’écoule entre six mois et un an en moyenne entre la sélection d’un candidat et son arrivée à l’aéroport de Québec.