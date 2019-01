Voici le tatouage sur le visage de Justin Bieber

Justin Bieber a finalement accepté que soit révélé le tatouage qu’il s'est fait sur le visage.

En novembre dernier, le tatoueur Bang Bang, de son vrai nom Keith McCurdy, avait confié à PageSix que la popstar était venue avec sa femme, Haley Baldwin, pour décider d’un tatouage en commun.

Après avoir gardé le motif secret pendant longtemps, le tatoueur a finalement partagé une photo de cet encrage sur Instagram : il s’agit du mot «Grace» en lettres cursives au-dessus du sourcil droit.

« 2018 a représenté beaucoup de travail pour moi, a déclaré Bang Bang dans une vidéo. Plus que je ne pensais avoir à assumer que ce soit au niveau du tatouage ou de la réflexion. De nombreuses fois, j’ai voulu abandonner et demander à Dieu de me ramener à la maison», a-t-il partagé.

«Mais je me suis souvenu quelle était ma raison de vivre dans ce monde, à travers les gens comme toi que je tatoue et qui partagent leurs combats dans la vie, leurs anxiétés, leurs pertes, leurs souvenirs et leurs victoires dans ces petits tatouages qui signifient tant pour moi. Merci. Merci à mes clients qui sont devenus certains de mes meilleurs amis. Je vous aime tous ! La grâce de Dieu est suffisante face à notre faiblesse et c’est grâce à Dieu si nous sommes là en 2019 », a écrit le tatoueur.