Accusée d'avoir battu et affamé une fillette de 11 ans

Une femme de l’Arizona fait face à de nombreux chefs d’accusation après qu’elle aurait battu à de nombreuses reprises et affamé une fillette de 11 ans qui vivait sous son toit.

Erin Darr a été arrêtée peu avant Noël après que la fillette de 11 ans se soit confiée à une amie de classe qui avait remarqué ses nombreuses ecchymoses, rapporte la chaîne américaine KTLA.

La petite a été emmenée à l’hôpital où une travailleuse sociale a noté qu’elle était amaigrie, qu’elle avait des cernes, très peu de cheveux ainsi que des traces rouges et des cicatrices sur le cuir chevelu.

La victime a expliqué à la travailleuse sociale que l’accusée la tirait pas les cheveux et c’est ce qui faisait qu’elle n’en avait que très peu et que ça avait laissé des traces rouges et des cicatrices.

Elle a expliqué la provenance d’une des cicatrices «quand Darr l’a frappée avec un téléphone à la tête et que ça saignait. Elle a utilisé de la colle pour fermer la plaie».

La fillette avait de la difficulté à respirer puisque Darr l’aurait frappée à plusieurs reprises à la poitrine. L’enfant avait également des blessures aux mains, aux pieds, des bleus au visage et des cloques dans la bouche après avoir mangé de la nourriture trop chaude.

L’accusée aurait «forcé la fillette à manger de la nourriture périmée et lorsqu’elle vomissait, elle l’aurait forcé à manger son vomi», apprend-on dans les documents consultés par la chaîne américaine.

Darr a affirmé n’avoir jamais fait de mal à l’enfant. Le lien entre l’accusée et la victime n’a pas été dévoilé par les autorités.