Ariana Grande y sera, mais pas Kanye West

Ariana Grande, Tame Impala et Childish Gambino seront les principales têtes d'affiche de l'édition 2019 du festival de musique californien Coachella.

La chanteuse américaine – attendue le 1er avril au Centre Bell, à Montréal –, le groupe rock australien et le rappeur américain offriront chacun une prestation le week-end du 12 au 14 avril et une autre lors de la fin de semaine du 19 au 21 avril dans le désert d'Indio, en Californie, a-t-on appris lors du dévoilement, jeudi, de la programmation du populaire festival.

Le musicien Kaytranada et la formation Men I Trust représenteront fièrement Montréal.

Contrairement à ce qu'avait annoncé le site TMZ, les admirateurs de Kanye West ne pourront toutefois pas apprécier l'artiste sur scène, car ce dernier n'a pu s'entendre avec les organisateurs du grand rassemblement. Différents médias rapportent que la scène proposée au rappeur n'est pas assez grande pour lui.

Weezer, Solange et Charlotte

Ce prochain rendez-vous de Coachella regroupera de nombreux genres musicaux, comme la pop, le hip-hop, le rap, le rock et l'alternatif.

Au cours des six jours de spectacles, les festivaliers pourront voir et entendre des artistes féminines telles que Solange, Charlotte Gainsbourg, Janelle Monáe ou encore Christine and the Queens. Chez les hommes ont été invités Weezer, Kalid et Kid Cudi, ainsi que plusieurs DJ comme Zedd, Diplo et DJ Snake.

L'an dernier, les vedettes Beyoncé, Eminem et The Weeknd avaient laissé parler leur musique en Californie.

Pour connaître tous les artistes qui prendront part à Coachella, on se rend au coachella.com.