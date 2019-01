Ça peut «détruire une personne» - Enrico Ciccone

La cyberintimidation vécue par les sportifs de haut niveau peut «détruire pas juste l’athlète, mais aussi la personne», met en garde l’ex-hockeyeur et député libéral Enrico Ciccone.

«Quand tu deviens un sportif de haut niveau, tu n’es plus un être humain; tu deviens une bête de cirque», a indiqué M. Ciccone, en entrevue à l’Agence QMI, jeudi, lorsqu’appelé à commenter le cas du capitaine de l’équipe junior canadienne Maxime Comtois.

Ce dernier a reçu de multiples commentaires haineux et francophobes sur le web après avoir raté un tir de pénalité qui aurait permis au Canada d’éliminer la Finlande au Championnat mondial de hockey junior. L’équipe finlandaise a finalement marqué en prolongation pour atteindre les demi-finales.

S’il déplore vigoureusement la situation, M. Ciccone ne se dit pas surpris, puisqu’Internet permet à des gens «cachés dans leur sous-sol» d’avoir une liberté d’expression totale, déplore-t-il.

«Est-ce que ça devrait être mieux encadré? Moi, je pense que oui», a-t-il indiqué, sans être en mesure pour l’instant d’identifier une solution au problème.

Être humain

Avant tout, le porte-parole libéral en matière de sports juge que chacun doit se rappeler que derrière l’athlète se cache un être humain.

«Où a-t-on perdu la notion que Maxime Comtois, c’est un être humain? Et ce n’est même pas un joueur professionnel encore. Il ne fait pas des millions. Et même s’il faisait 55 millions $ par année, as-tu plus le droit de dire à quelqu’un d’aller de suicider?», a-t-il commenté.

L’ex-«goon» de la Ligue nationale de hockey a-t-il déjà subi pareilles insultes lorsqu’il évoluait comme professionnel?

«Une chance que non. Parce que je suis une grosse brute, mais aussi quelqu’un d’ultra-sensible.»