Chargement partiel de la neige dès vendredi

La Ville de Montréal lancera vendredi une opération partielle de chargement de la neige dans neuf arrondissements en raison des précipitations inégales des derniers jours dans la métropole.

L’opération débutera à 7 h «sur les rues où cela s’avère nécessaire», a annoncé jeudi la Ville par voie de communiqué, constatant que de la neige accumulée dans certaines rues pouvait affecter les déplacements.

Les arrondissements touchés sont Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Lachine, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Laurent et Saint-Léonard.

Épandage

Les opérations d’épandage d’abrasifs continuent «aussi longtemps que nécessaire» dans les arrondissements. De la glace s’est accumulée cette semaine sur les trottoirs et dans les rues, à la suite d’épisodes de pluie et de gel, et a causé bien des maux de tête aux citoyens.

La Ville explique devoir procéder à des opérations particulières depuis le début de l’hiver en raison des «conditions météorologiques atypiques», et soutient déployer ses équipes sur le terrain pour garantir la sécurité des Montréalais.

Il est possible de suivre le chargement partiel avec l’application Info-Neige.