Début de la pêche blanche sous peu à Saguenay

Le père Noël a laissé un beau cadeau aux amateurs de pêche blanche de l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, à savoir de la glace bien épaisse.

Si la saison 2018 avait débuté avec une semaine de retard, celle de cette année s'annonce plus hâtive, au grand bonheur des amateurs. L'épaisseur de la glace est maintenant de 11 pouces et demi, soit un demi-pouce de moins qu'exigé par la réglementation.

«On a rarement vu ça aussi tôt, a dit Rémi Aubin, de Promotion Pêche. Cette année, il n'y a presque pas eu de neige par-dessus la glace, donc ça a gelé plus vite. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les amateurs, mais aussi pour les pêcheurs.»

La saison de pêche au poisson de fond doit commencer dans un peu plus d'une semaine, le 12 janvier prochain. L'an dernier, la météo avait retardé le début jusqu'à la troisième semaine de janvier.

L'organisme Contact Nature prévoit débuter le bornage et le déneigement des sites de pêche dans les secteurs de Grande-Baie et de l'Anse-à-Benjamin en fin de semaine.

«Notre objectif, c'est vraiment de permettre l'embarquement des cabanes la semaine prochaine», a dit le directeur général de l'organisme Contact Nature, Marc-André Galbrand.

Les emplacements plus coûteux

C'est la première année que Contact Nature encadre l'activité, à la place de la Ville de Saguenay. Des compressions budgétaires ont obligé l'organisme à augmenter à 165 $ le coût des emplacements, une augmentation que bon nombre de pêcheurs ont qualifiée d'excessive.

«On a peut-être perdu une cinquantaine d'inscriptions, a concédé Marc-André Galbrand. Mais avec le début de saison plus rapide, on s'attend à un nombre semblable à l'an dernier.»

Rémi Aubin abonde dans le même sens. «Oui, l'augmentation a fait réagir, mais les gens s'aperçoivent que la saison de cette année sera plus longue et possiblement plus intéressante. Il y a un regain d'intérêt.»