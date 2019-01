Des billets d’avion moins chers

Les coûts des billets d’avion de Rouyn-Noranda et Sept-Îles en direction de Montréal ont légèrement baissé depuis la parution d’un dossier dans «Le Journal de Québec».

En janvier dernier, «Le Journal de Québec» présentait un dossier qui démontrait qu’il coûtait plus cher de partir de Montréal vers Gaspé que d’aller en Chine.

Presque un an plus tard, les voyageurs sont plus nombreux et les billets coûtent un peu moins cher pour certaines destinations.

Le Programme de réduction des tarifs aériens permet de rembourser plus de voyageurs et ceux qui pouvaient déjà en profiter reçoivent plus d’argent.

Ces changements auraient eu un effet sur les statistiques à la hausse à l’aéroport de Gaspé. Plus de monde peut aussi en bénéficier : toute la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.

Pour ces régions, le gouvernement remet 30% du coût du billet d’avion, jusqu’à un maximum de 500$ par année.

On va jusqu’à 60% et maximum 3000$ aux Îles-de-la-Madeleine ou en Basse-Côte-Nord, par exemple. Air Canada a introduit de son côté de meilleurs prix, plus on réserve d’avance en région. Aussi, l’entreprise a créé «Passe de vols», un forfait prépayé pour plusieurs vols aller simple, qui coûtent moins cher également.