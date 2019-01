Des urgences débordent sur la Côte-Nord

La situation des urgences est préoccupante à certains endroits sur la Côte-Nord.

Dans les urgences de Sept-Îles et de Baie-Comeau, le taux d’occupation des civières varie de 120% à 160%. Mais ces chiffres varient d’heure en heure.

Par exemple, jeudi matin, l’urgence de Baie-Comeau était à 180% de sa capacité.

Les deux hôpitaux doivent ajouter de nouvelles civières aux dix disponibles habituellement.

Mais ce n’est pas une situation inhabituelle selon le porte-parole du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Les premiers jours de l’année sont toujours plus occupés dans les urgences à cause de la transmission de différents virus pendant le temps des Fêtes.

Par contre, le taux d’occupation des urgences est plutôt stable en Basse-Côte-Nord, aux Escoumins, en Minganie et à Fermont.