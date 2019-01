Faut-il stationner son véhicule à 15 cm ou à 30 cm du trottoir?

Alors que la réglementation municipale à Montréal stipule qu’un véhicule doit être stationné «à au plus 15 centimètres» du trottoir, l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension demande à ses citoyens de se garer à 30 centimètres, soit le double, ce qui créera assurément de la confusion et engendrera peut-être des contraventions.

Dans une publication sur la page Facebook de l’arrondissement, jeudi après-midi, on y va d’un «super-truc de déneigement» à l’endroit des citoyens en écrivant: «Stationnez votre véhicule à 30 cm de la bordure du trottoir. Vous faciliterez les opérations de déneigement des trottoirs et protégerez les rétroviseurs de votre véhicule».

Pourtant, le Règlement sur la circulation et le stationnement indique, dans la sous-section 3 – Modes de stationnement (article 37) qu’«un véhicule routier doit être stationné à au plus 15 cm du bord de la chaussée ou, s'il en est, de la ligne blanche continue ou discontinue parallèle au bord de la chaussée et dont la signalisation indique qu'elle constitue le point de repère à cette fin. Cette distance se mesure à partir de la face externe des pneus du véhicule».

La publication sur Facebook est accompagnée d’une image où l’on illustre la distance demandée de 30 centimètres, soit le double de la limite permise par la réglementation en vigueur.

Il n’a pas été possible d’obtenir les explications de l’arrondissement en fin d'après-midi, jeudi.