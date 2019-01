La «mafia du Vieux-Montréal» prend d'assaut la patinoire du Vieux-Port

Une clique d’une vingtaine de sportifs âgés de 60 à 80 ans, qui se surnomment ironiquement la «mafia du Vieux-Montréal», se réunit religieusement tous les matins pour enfiler leurs patins dans le Vieux-Port de Montréal et vivre leur retraite aux sons des lames qui glissent sur la patinoire.

Si certains s’évadent sous le chaud soleil floridien durant l’hiver, d’autres retraités préfèrent se réchauffer les mollets sur la patinoire du Vieux-Port.

«J’ai 80 ans et je viens patiner chaque jour. Je vais venir jusqu’à l’âge de 100 ans au moins, j’adore ça. C’est ma deuxième famille ici, ma famille d’hiver. Il n’y a pas de populaire ou non, on est tous un groupe qui s’aime», a dit Réal Dugas, qui fréquente la patinoire du Vieux-Port depuis une vingtaine d’années.

Durant toute la saison hivernale et chaque jour de la semaine, la «mafia» se réunit en matinée aux alentours de 10 h.

Une façon pour eux de s’aérer avec le froid qui sévit, de créer des liens sociaux, de se maintenir en santé et de perpétuer un rituel.

«Membres à vie»

Deux membres du club social sont d’ailleurs devenus de véritables doyens de la patinoire au fil des décennies au point d’avoir été nommés «membres à vie» par l’administration du Vieux-Port de Montréal pour les remercier de leur fidélité.

«Ça fait 23 ans que je patine ici. Je suis venu au monde sur des patins. L’automne et le printemps, je voyage. L’été je fais du vélo et l’hiver je viens sur la patinoire. J’ai besoin de faire du sport chaque jour, c’est bon pour mon moral», a expliqué Maurice Grondin.

Ce dernier est d’ailleurs l’un des récipiendaires du prix qui permet aux patineurs loyaux d’accéder gratuitement à la patinoire jusqu'à la fin de leurs jours.

«Ça va leur coûter cher parce que j’ai l’intention de vivre jusqu’à plus de 100 ans», a ajouté l’octogénaire en ricanant.

L’amour sur les lames

Lucie Lapointe fréquente pour sa part la patinoire du Vieux-Port depuis sept ans. Après une rencontre inattendue avec Michel Martineau, qui est devenu son partenaire aujourd’hui, elle a quitté le parc La Fontaine où elle avait l’habitude autrefois d’exercer son sport.

«Je venais ici de temps en temps. Et puis, monsieur m’a abordé à un moment donné. C’est comme ça que tout a commencé avec lui et la patinoire. C’est une belle histoire», a lancé Mme Lapointe, avec le sourire dans la voix en parlant de son couple.

De son côté, M. Martineau affirme fréquenter la patinoire depuis sa retraite en 2004.

«On vient tous les jours. Si la température est mauvaise, on va au gym. On va au ski aussi. On vient surtout pour le social, on fait même un pique-nique l’été avec nos amis de la patinoire. On a créé des liens forts au fils des ans. Pour nous, la Floride l’hiver, on oublie ça», a-t-il conclu.