La tension grimpe entre les Hells et la police

Les Hells Angels et les policiers du Québec se sont livrés à une véritable guerre des nerfs en 2018, dans la rue, en cour ou sur les réseaux sociaux.

Les tensions ravivées entre la bande criminelle la plus puissante du pays et les forces de l’ordre font certes partie des faits marquants de l’année dans le crime organisé.

Dès les premières semaines de 2018, les Hells – qui contrôlent maintenant la quasi-totalité du marché de la drogue dans la province – ont notamment été ciblés par de nombreuses perquisitions de la nouvelle Escouade nationale de répression du crime organisé.

Photo d'archives, Agence QMI

Ces frappes antidrogue ont mené, en avril, au plus gros coup de filet réalisé contre les motards depuis l’opération SharQc de 2009 : une soixantaine d’arrestations et la prison pour trois membres des Hells, dont leur doyen de 72 ans, Michel « Sky » Langlois.

Menaces inattendues

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

En juillet, la SQ a reçu des menaces de mort par écrit contre son inspecteur Guy Lapointe et même contre son célèbre père du même nom, soit l’ex-défenseur étoile du Canadien. Comme l’auteur de la lettre affichait son appui aux Hells, la police a soupçonné les motards d’être derrière ce geste d’intimidation.

« C’est ridicule », a réagi le Hells Éric Bouffard en entrevue au Journal, le mois suivant, en Montérégie, alors que les « anges de l’enfer » québécois étaient les hôtes du plus gros rassemblement de motards au Canada. À cette occasion, les Hells n’ont pas caché qu’ils trouvaient les policiers trop zélés à leur goût.

En 2018, chaque motard arborant des patchs – le Québec en compte maintenant plus de 650, répartis dans 40 clubs appuyant les Hells, du jamais-vu – lors d’une randonnée en public devait s’attendre à s’immobiliser en bordure de la route pour montrer patte blanche aux 15 000 policiers de la province.

Le Hells Martin Gamache s’en est d’ailleurs plaint sur Facebook en y diffusant une vidéo d’une interception policière qu’il n’a pas aimée dans la réserve faunique des Laurentides.

Poursuites et noces

Au cours de l’année, une vingtaine de Hells incarcérés dans l’opération SharQc de 2009 ont aussi intenté un blitz de poursuites civiles totalisant plus de 60 millions $ contre l’État, en alléguant des abus des policiers et de la Couronne.

Photo d'archives, Agence QMI

Le 1er décembre dernier, c’est par le mariage somptueux – et sans précédent – de leur influent membre Martin Robert avec la fille d’une narcotrafiquante dans une chic salle de bal au centre-ville de Montréal que la bande a réitéré sa présence.

Mais les policiers n’ont pas l’intention de leur céder le plancher de danse.

« Avec tous les moyens qu’on a déployés depuis un an, c’est clair qu’on les dérange. On le sait et on va maintenir la pression sur eux en 2019 », a déclaré l’inspecteur Lapointe au Journal.

Drogue et écoute illégale

2018 a été fertile en coups d’éclat et en rebondissements sur la scène du crime organisé québécois. Voici quelques-uns des faits marquants de l’année.

Mafiosos épiés illégalement

Photo d'archives, Agence QMI

Deux leaders de la mafia montréalaise ont été libérés des accusations de gangstérisme qui pesaient sur eux, en février, quand un juge a estimé qu’ils avaient fait l’objet d’écoute électronique illégale. En 2015, les policiers tentaient une première au Canada en épiant le fils du défunt parrain Vito Rizzuto, Leonardo (ci-haut), et le chef intérimaire de la mafia, Stefano Sollecito (ci-bas), lors de réunions d’affaires au bureau de l’avocat Loris Cavaliere. Les policiers avaient dû s’y introduire à sept reprises pour installer ou réparer leurs caméras et micros. Des défaillances techniques ont toutefois fait en sorte que des gens qui n’étaient pas suspects ont aussi été enregistrés sans motif. Cavaliere, qui s’était reconnu coupable de gangstérisme en 2017, a été radié à vie par le Barreau en avril.

Photo d'archives, Martin Alare

Des Québécois en eaux troubles

Photo tirée de Facebook

La cocaïne est l’une des vaches à lait du crime organisé, et chaque année des Québécois payés pour transporter de grosses quantités de cette drogue se font épingler à l’étranger. C’est en pleurant à chaudes larmes que la Granbyenne Mélina Roberge (à gauche, posant avec sa complice Isabelle Lagacé) a été condamnée, en avril, à huit ans de pénitencier pour avoir transporté 95 kg de cocaïne en Australie lors d’une croisière en 2016. Quant aux marins Martin Lepage et Langis Bélanger, ils sont emprisonnés en Martinique depuis juillet, après avoir vainement incendié leur voilier pour faire disparaître la tonne et demie de cocaïne – évaluée à plus de 100 millions $ – qu’ils comptaient rapporter au Canada à partir des Antilles.

Photo courtoisie

Un client d’El Chapo tué

Philipos Kollaros

Décédé

Un importateur de cocaïne montréalais connu des policiers pour ses liens d’affaires avec le dangereux cartel mexicain de Sinaloa a été froidement abattu dans un café de La Petite-Patrie, le 6 novembre. Le SPVM n’exclut pas qu’il soit possible que le meurtre de Philipos Kollaros puisse être l’un des rares au Québec à avoir un lien avec ce puissant cartel, dont le patron Joaquin « El Chapo » Guzman subit présentement son procès à Brooklyn pour avoir exporté pour 14 milliards $ de drogue aux États-Unis et ordonné 37 meurtres. Kollaros et son clan s’étaient fait saisir au moins 200 kg de cocaïne dans le cadre d’opérations policières et deux de ses associés avaient connu le même sort que lui en Ontario et en Colombie-Britannique.