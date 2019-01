Le 1er bébé de 2019 ne conduira peut-être jamais

Le premier bébé à avoir vu le jour au Québec en 2019 ne conduira probablement jamais de voiture et devra affronter des périodes de canicule intense, prédisent des experts.

La petite Mariella Lachaine est née le 1er janvier à 0h02, au Centre universitaire de santé McGill, à Montréal. À 8,9 lb, elle se porte à merveille, tout comme ses parents.

«Le Journal de Montréal» a consulté les experts Jean-François Gauthier, PDG de l’Institut de Gouvernance numérique, et Miguel Tremblay, conseiller principal chez Environnement et Changement climatique Canada pour imaginer le futur du bambin ainsi que celui de tous ceux qui naîtront cette année.

Télécommunications

Selon M. Gauthier, Mariella n’aura jamais à tenir en main un téléphone cellulaire pour faire un appel. «Il y aura des caméras intégrées aux montres avec option de projeter l’image. La montre sera même probablement, éventuellement, implantée. On se fera poser des micropuces, un peu comme les animaux.»

Climat

«Mariella risque de ne jamais vivre de -30 degrés à Montréal, le dernier étant survenu en 1994. Elle vivra aussi de plus en plus de verglas, comme on en a vécu dans les dernières semaines, et des vagues de chaleur intense.

Elle passera donc une partie de son enfance à l’air conditionné», avance Miguel Tremblay.

Éducation

Les enfants de demain, comme Mariella, devront être habiles avec le numérique, non seulement pour l’utiliser, mais aussi pour le programmer.

Leur formation scolaire risque aussi d’être très différente de celle des générations précédentes. «Les professeurs deviendront des animateurs qui aideront les enfants à gérer l’information. Elle sera déjà accessible partout. Ce ne sera plus une question de français ou de mathématiques», soutient Jean-François Gauthier.

Voyages

Si les gens prennent des mesures drastiques pour contrer le réchauffement climatique, un des plus grands impacts de ces mesures s’observera sur les voyages outre-mer. «Il va y en avoir moins, car ç’a un gros coût climatique», explique M. Tremblay. Mariella risque donc de se résigner à explorer le Québec au lieu de partir à la découverte du monde en avion, comme les générations précédentes.

Transports

Est-ce que Mariella conduira une voiture? «C’est certain que non. Elle n’en aura plus besoin. Les voitures autonomes, ce n’est plus de la science-fiction. Ça existe déjà! On aura développé des réseaux de transports intelligents qui permettront de payer moins cher que pour une voiture», affirme Jean-François Gauthier.

Santé

Les médecins seront toujours utiles, mais leur rôle sera appelé à changer, prédit M. Gauthier. Ces derniers devront axer leur expertise sur les relations humaines davantage que sur les diagnostics. Des appareils devraient pouvoir capter les problèmes de santé, d’ici quelques années à peine. «Plus besoin d’aller à l’urgence avec un enfant comme Mariella, dit-il. L’appareil numérique dira quel traitement il faudra effectuer.»