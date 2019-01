Le bébé de l’année... laissé derrière

L’année 2019 a débuté sur une bien mauvaise note pour des parents de Drummond, au Nouveau-Brunswick.

Après avoir donné naissance à son bébé à Grand-Sault, une mère a dû être transportée d’urgence en ambulance vers Edmundston. Mais l’enfant a toutefois été laissé derrière elle.

Sandra Côté devait accoucher à Edmundston. Le matin du 1er janvier, la petite Olivia s’est pointé le bout du nez plus rapidement que prévu. Sa mère a dû s’arrêter à Grand-Sault pour donner naissance à son troisième enfant.

Après un accouchement rapide, mais douloureux, Sandra Côté est transférée en ambulance à Edmundston pour traiter une hémorragie.

L’enfant est quant à elle est restée à l’hôpital de Grand-Sault une partie de la journée puisqu’il était impossible d’obtenir un transfert en ambulance. Elle était alors accompagnée de son père, et de ses grands-parents.

Elle a obtenu de bons soins malgré le fait que le centre hospitalier n’offre plus le service de maternité depuis plusieurs années. Le personnel médical n’est donc pas muni des équipements adéquats pour prendre soin des nouveau-nés.

La famille s’attendait à ce que le bébé rejoigne la maman plus tôt, surtout lorsque celle-ci est sortie du coma.

«C’était bizarre, tu accouches et tu n’as pas de bébé. Toute la journée tu ne peux pas la catiner et tu as juste des photos de quelqu’un d’autre», commente Sandra Côté.

C’est finalement les grands-parents qui sont allés reconduire Olivia jusqu’à l’hôpital d’Edmundston en soirée. La grand-mère confie que rouler avec un enfant né quelques heures plus tôt n’est pas de tout repos.

«Elle a pleuré une bonne partie et tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas arrêter. Ce n’est vraiment pas bien arrangé», affirme Diane Côté.

Cette dernière s’est imaginé les pires scénarios tout le long du trajet. Heureusement, tout s’est déroulé rondement, mais elle aurait préféré que l’enfant soit accompagnée par du personnel médical.

Ambulance Nb en cause?

La famille remet en cause les services d’Ambulance Nouveau-Brunswick. Selon la grand-mère, il y avait des travailleurs paramédicaux de disponibles à Grand-Sault.

Elle affirme qu’ils n’ont jamais obtenu l’autorisation de leurs supérieurs pour effectuer le transfert, puisque la situation n’était pas jugée comme urgente. De plus, les conditions climatiques difficiles n’auraient pas aidé la cause.

Cependant, même lorsque la tempête s’est calmée, impossible d’obtenir un transport. Ambulance Nouveau-Brunswick n’a pas encore réagi à cette situation.

La famille souligne tout de même le bon travail du personnel médical et des ambulanciers. Ils estiment que c’est la gestion de la situation qui a fait défaut.

La maman et le bébé se portent bien. Ils devraient obtenir leur congé de l’hôpital au cours de la journée.