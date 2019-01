Le cellulaire au volant tue encore plus

Les distractions au volant, comme l’utilisation du téléphone cellulaire, ont causé plus de morts sur les routes du Québec l’an dernier, malgré le durcissement des sanctions envers les contrevenants.

« La technologie prend une grande place dans la vie des gens et nous ne sommes pas dans une voie d’amélioration malheureusement », constate le lieutenant Christian Paquin, du Service de la sécurité routière et récréotouristique de la Sûreté du Québec (SQ).

Photo courtoisie Christian Paquin

Lieutenant, SQ

En 2018, le corps policier a observé une diminution globale du nombre de collisions mortelles liées à la vitesse ou à l’alcool.

Par contre, les décès liés à l’inattention du conducteur, qui inclut l’utilisation du cellulaire, sont en légère augmentation.

La SQ en a compté 25, soit un de plus que l’année précédente, même si les sanctions pour les contrevenants sont plus sévères depuis juin. Il s’agit de la seconde année de suite où cette cause devance la conduite avec les capacités affaiblies, révèle le bilan annuel qui doit être dévoilé aujourd’hui.

Positif

Dans l’ensemble, la SQ recense une baisse de près de 8,5 % des décès avec 253, le plus faible nombre des quatre dernières années. Ces victimes ont été impliquées dans un total de 235 colisions mortelles, soit huit de moins qu’en 2017.

La vitesse et la conduite imprudente trônent toujours au sommet de ce palmarès peu reluisant avec 72 incidents entraînant la mort, une diminution de quatre.

La deuxième cause la plus fréquente reste l’inattention du conducteur. L’alcool et la drogue pointent au troisième rang avec 18 collisions mortelles, cinq de moins qu’en 2017, en dépit de la légalisation du cannabis qui faisait craindre le pire.

« Il est encore tôt pour en mesurer l’impact, mais il n’y a pas de hausse marquée, soutient l’officier. On aime à penser que la population a été sensibilisée et qu’elle a adopté des comportements plus sécuritaires. »

Ceinture

Christian Paquin rappelle que la SQ procède à plus de 6000 arrestations annuellement pour la conduite avec les capacités affaiblies. Les proportions alcool et drogues seraient restées stables au cours des 12 derniers mois. Cause de préoccupations pour le corps policier, 45 personnes sont décédées alors qu’elles ne portaient pas leur ceinture de sécurité, une hausse importante de 20 décès.

« C’est inquiétant, concède Christian Paquin. Nous allons continuer à mettre des efforts de ce côté, notamment avec des opérations nationales. Ça reste la meilleure façon de se protéger dans une collision. »

Finalement, moins de jeunes de 16 à 24 ans se sont tués sur les routes l’an dernier avec seulement 39, comparativement à 57 en 2017. Les nouvelles règles entrées en vigueur pour les jeunes automobilistes y sont pour quelque chose, croit la SQ.

« On est contents des améliorations, mais une collision mortelle, c’est une de trop. Nous allons continuer à travailler sur les comportements déviants », assure finalement le lieutenant Paquin.

Motos

La SQ souligne une diminution importante des décès de motocyclistes avec 33. En 2017, on en déplorait 41.

Quelques mythes

Contrairement à la croyance populaire, la majorité des collisions mortelles surviennent le jour, en semaine, lorsque les routes sont plus achalandées. En 2018, le vendredi a été la journée la plus meurtrière avec 20 % des événements couverts par la SQ.

Récréatifs

Le nombre de motoneigistes qui ont perdu la vie l’an dernier est resté stable avec 19 collisions mortelles. La SQ a vu plus de quadistes décédés avec 25. Un décès a aussi été signalé sur un plan d’eau avec une embarcation.

Âge

Les victimes de la route sont majoritairement âgées de 45 à 64 ans (83 décès). Ce groupe est suivi de près par les 25 à 44 ans (75 décès).