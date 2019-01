Réouverture des sentiers de motoneige au Bas-Saint-Laurent

Les motoneigistes étaient particulièrement heureux jeudi au Bas-Saint-Laurent, puisque tous les sentiers ont été officiellement rouverts à la circulation.

Plusieurs clubs de motoneige ont dû fermer leurs sentiers en raison de la pluie qui est tombée le 21 décembre tout juste avant le congé des fêtes.

L'hiver hâtif au Bas-Saint-Laurent a permis l'ouverture de certains tronçons à la fin du mois de novembre. Cependant, les redoux successifs à la fin décembre ont tout gâché pour la motoneige durant les vacances des Fêtes.

La bordée de neige du Nouvel An a permis aux bénévoles de travailler les pistes.

Cependant, le couvert de neige est mince dans certains secteurs. La conduite à vitesse réduite est demandée.

«Tous les sentiers sont ouverts naturellement, on se retrouve pratiquement en début de saison. Il faut faire attention. Il y a de la glace à certains endroits, donc, on peut être surpris par la glace. La prudence est vraiment de mise. Les plans d’eau à éviter encore. On peut voir une couche de glace, mais elle peut être très mince. Il faut donc demeurer dans les sentiers qui sont ouverts», explique Denis Langevin, administrateur pour le Bas-Saint-Laurent et 2e vice-président à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

La bordée de neige des derniers jours est arrivée juste à temps. Le gros de la saison touristique pour la motoneige s'étend de la mi-janvier au début du mois de mars.

Les retombées économiques de cette industrie s'élèvent à 45 millions de dollars au Bas-Saint-Laurent.

«Le temps des Fêtes, c’est une occasion pour du déplacement pour le tourisme. Beaucoup d’apports économiques pour les petites communautés et pour les villes un peu plus importantes aussi. Avec le temps qui commence à être plus froid, la neige qui vient d’arriver pour le jour de l’an. Les touristes vont commencer à retourner dans les sentiers», ajoute M. Langevin.

La neige arrive juste à temps pour les journées portes ouvertes sur les sentiers organisées par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec le 19 et le 20 janvier prochain.