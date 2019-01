Réveil sous la neige; prudence sur les routes

Un système dépressionnaire a affecté le sud du Québec, dans la nuit de mercredi à jeudi, apportant plus de 5 cm de neige par endroits. Les Québécois se sont réveillés devant un tapis blanc qui ne sera toutefois pas là pour durer.

Les automobilistes et piétons devront cependant être vigilants en raison des accumulations de neige sur les routes et trottoirs qui pourraient également s’avérer glissants. En début de matinée, les routes allaient d'enneigées à partiellement enneigées dans la grande région métropolitaine.

De façon générale, les chutes de neige devraient cesser au cours de la matinée et les températures seront à la hausse comparativement à celles de mercredi.

À Montréal et à Québec, la faible neige a tombé au cours de la nuit et la journée s'annonce nuageuse. Côté températures, il fera respectivement un maximum de -6 °C et -8 °C, dans l’après-midi. À Québec, une accumulation de neige de 2 cm est prévue.

Vendredi, la situation sera similaire: des chutes de neige sont attendues au cours de la nuit et devraient cesser le matin. La journée risque d’être nuageuse pour la plupart des secteurs tandis que les températures seront encore une fois à la hausse. Le mercure afficher notamment 3°C à Montréal, et 0°C à Québec.

Le soleil devrait pointer le bout de son nez pour la fin de semaine avec une journée de samedi qui s’annonce ensoleillée.