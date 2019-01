Sa maladie lui aurait été cachée pendant plus de 20 ans

Vingt ans après avoir été menacé de mort à la pointe d’une arme à feu, un ancien policier à la GRC réclame 600 000$ à son ancien employeur, qu’il accuse de lui avoir caché un diagnostic de trouble de stress post-traumatique.

«C’est épouvantable qu’on ne m’ait jamais révélé mon état de santé mentale. Tu ne peux pas faire vivre quelqu’un dans la noirceur comme ça, pendant des années», lance Sylvain Duchesne, qui a transmis une mise en demeure à la GRC l’automne dernier.

La saga du Québécois date de 1991. À ce moment-là, il était l’un des policiers affectés à la sécurité du consulat montréalais de l’URSS vers la fin de la guerre froide. Un jour d’été, il a interpellé un homme qui y laissait régulièrement des lettres menaçantes.

Lorsque ce dernier a refusé de collaborer, il s’en est suivi une lutte entre les deux qui a failli signer l’arrêt de mort de M. Duchesne.

«Pendant la lutte, il a réussi à prendre le contrôle de mon arme et à la pointer sur moi. Mais j’ai réussi à glisser mon doigt dans la gâchette et à l’empêcher de tirer. J’étais certain de mourir», se souvient l’homme de 58 ans, rapports de la GRC de l’époque à l’appui.

Trouble post-traumatique

Au cours des jours suivants, il a rencontré un médecin et une psychologue de la GRC, qui lui ont recommandé de se reposer sans jamais lui montrer son dossier médical, dit-il. À son retour un mois plus tard, on lui indique qu’il peut retourner au travail sans problèmes.

Ce que la GRC ne lui aurait pas dit, c’est que la psychologue avait écrit dans son rapport qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique (TSPT), problème médical qui l’aurait rendu admissible à une compensation financière.

Depuis, il dit vivre avec plusieurs séquelles qu’il jure être liées à un TSPT, notamment des changements d’humeur brusques et un tremblement «incontrôlable» avant une intervention policière.

Ce n’est que près de 20 ans plus tard qu’il commence à se douter que quelque chose cloche dans son dossier médical à la GRC, car on lui a refusé deux tournées en Afghanistan pour des raisons «psychologiques».

En forme

La GRC a refusé de commenter le dossier pour des raisons de protection de la vie privée.

«Ma forme physique était super, j’avais hâte de partir, et soudainement, sans explications, mes supérieurs me disent que je ne pars plus. Ils savaient quelque chose à mon sujet et ne me le disaient pas», se rappelle M. Duchesne.

Il a fallu qu’il demande à Anciens combattants Canada (qui gère les pensions d’invalidité de la GRC), en 2014, de faire enquête sur son dossier médical pour que le gouvernement reconnaisse finalement qu’il avait un TSPT.

Résultat: on accepte de le compenser à l’avenir pour des blessures psychologiques, selon une lettre transmise par ACC. M. Duchesne exige maintenant 600 000$ à son ex-employeur pour le reste de la pension qu’il n’a pas reçue entre 1991 et 2014.

Sa saga en dates

1991: Policier à la GRC, Sylvain Duchesne se fait menacer de mort à la pointe d’une arme lors d’une altercation

2008: Une première mission en Afghanistan lui est refusée à quelques semaines du départ pour des raisons «psychologiques».

2010: La GRC lui refuse une deuxième mission en Afghanistan pour les mêmes motifs.

2014: Il demande une pension d’invalidité au gouvernement fédéral en raison de sa santé mentale. Une enquête révèle qu’il avait bel et bien un trouble de stress post-traumatique.

2015: Retraite de la GRC.