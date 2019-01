Sur la liste d’attente pour de nouveaux poumons

Un homme de 67 ans, dont la seule chance de survie est une greffe des poumons, est officiellement sur la liste d’attente grâce à des appels du «Journal de Montréal» révélant que son dossier avait été égaré par son médecin.

«Si je n’avais pas eu Le Journal de Montréal, mon dossier serait peut-être resté sur un coin de bureau, il ne se serait jamais rendu au CHUM et je n’aurais jamais été sur la liste», souffle Michel Crevier de Repentigny, qui souffre de fibrose pulmonaire.

Au printemps dernier, il était en colère, car son pneumologue de Laval lui aurait dit qu’il était trop vieux pour une greffe, qu’à son âge, les médecins n’opéraient plus. Après avoir insisté, il pensait avoir convaincu son médecin de le référer à la clinique de transplantation pulmonaire du CHUM. Il attendait leur appel depuis des mois et questionnait son spécialiste sur les délais.

«Je n’étais pas capable d’avoir des réponses», se rappelle-t-il.

Demande égarée

Quand «Le Journal de Montréal» a contacté le CISSS de Laval au printemps dernier, un porte-parole a d’abord assuré que M. Crevier était sur la liste d’attente. Or, un appel à la clinique du CHUM a permis de découvrir que le nom de l’aîné ne figurait nulle part.

Finalement, le CISSS de Laval a répondu avoir découvert que «la demande d’évaluation de candidature à la greffe n’avait pas été transmise». Le médecin aurait expliqué à son patient l’avoir égarée.

Comme il le disait à l’époque, Michel Crevier répète qu’il ne demande pas «de passer avant quelqu’un d’autre», juste d’être sur la liste et de s’accrocher à un peu d’espoir. «C’est grâce au Journal», souffle-t-il, branché à un appareil qui lui pousse de l’oxygène 24 h sur 24 pour l’aider.

Grand-père de 11 petits-enfants, rien pour lui n’est plus cher au monde que de les voir grandir encore plusieurs années.

Un an à vivre

Six mois plus tard, il a maintenant subi une panoplie de tests physiques et psychologiques assurant que l’aîné est en pleine forme ; M. Crevier a su cet automne qu’il était «un candidat idéal» pour une greffe. Il ne lui reste qu’à attendre un donneur.

Et le temps presse, car sans de nouveaux poumons, les médecins estiment qu’il ne lui reste qu’un an à vivre. «Ça ne se guérit pas», dit-il à propos de la maladie qui a récemment emporté le premier ministre Bernard Landry.