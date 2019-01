Un citoyen de Saguenay lance une pétition visant Air Algérie

Le Saguenéen Bassirou Yameogo lance une pétition dans l’espoir d’être dédommagé par le transporteur aérien Air Algérie, qu’il tient responsable de la mort de sa femme et de son fils.

En 2014, Bassirou Yameogo a perdu ce qu'il avait de plus précieux: sa femme et son fils de 13 ans. Ces derniers venaient le rejoindre au Canada, mais ils ont trouvé la mort dans l’écrasement d’un avion d’Air Algérie.

Après de nombreuses sorties publiques, une grève de la faim et une manifestation, le Jonquiérois originaire du Burkina Faso vient de lancer une pétition en ligne dans l’espoir qu’Air Algérie l’aide à nouveau financièrement, en attendant un règlement final devant les tribunaux.

Depuis l’écrasement, Bassirou Yameogo ne peut plus travailler. Il n’arrive plus à subvenir à ses besoins de même qu’à ceux de ses parents malades, qui résident toujours en Afrique.

«Je ne souhaite ce que je vis à personne, a confié Bassirou Yameogo. C’est invivable. J’ai perdu ma femme et mon garçon de 13 ans. Il aurait eu 17 ans. Je suis épuisé. Je suis dans ce combat 24 h sur 24.»

Jusqu’à maintenant, Air Algérie lui a accordé 175 000 $ en indemnisation, ce qui est loin d’être suffisant selon lui.

Le mois dernier, le transporteur aérien lui a proposé une dernière avance de 100 000 $, mais à condition qu’il s’engage à cesser de manifester son mécontentement envers Air Algérie, ce qu’il a refusé.

«On ne peut pas me museler, a-t-il déclaré. Ma liberté d’expression n’a pas de prix. Vous ne pouvez pas tuer ma famille et vouloir me museler ensuite pour des raisons d’argent.»

Plus de 400 personnes ont déjà signé la pétition en ligne. Bassirou Yameogo espère que cette nouvelle pression convaincra Air Algérie de faire preuve de compassion et que la compagnie tirera des leçons de cette tragédie qui lui a arraché sa famille.