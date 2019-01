Un transporteur américain commande 60 appareils

Un nouveau transporteur aérien américain à faible coût a confirmé jeudi sa commande de 60 avions A220-300 construits par Bombardier/Airbus.

Créé par David Neeleman, le fondateur de WestJet et JetBlue, Moxy a arrêté son choix sur ces appareils issus de la C Series de Bombardier, qui ont été renommés à la suite de prise de contrôle par Airbus.

«L’A220-300 est l’avion tout désigné pour notre nouvelle compagnie qui sera centrée sur le service aux passagers et leur satisfaction. Avec de faibles coûts d’exploitation et des cabines spacieuses, le A220 nous permettra d’offrir aux passagers des prix réduits et une expérience de vol confortable et de grande qualité. La capacité de l’A220 à dégager des profits dans des marchés faibles et mal desservis, ainsi que dans toutes sortes de situations, est unique», a souligné M. Neeleman par communiqué.

Le dirigeant du transporteur à rabais avait déjà fait connaitre publiquement ses intentions au salon aéronautique britannique de Farnborough en juillet dernier, mais cette commande a été finalisée dans la dernière semaine de décembre avant d’être annoncée jeudi.

Ces avions ne seront toutefois pas assemblés à l’usine d'Airbus/Bombardier de Mirabel, mais plutôt à celle d’Airbus devant voir le jour à Mobile en Alabama, dont la construction commencera d’ici la fin janvier. Par contre, certaines parties de ces avions seront fabriquées au Québec.

Aucune date de livraison n’a été annoncée.

Avions de 100-150 places

Les deux modèles de la série A220 peuvent accueillir de 100 à 150 passagers. Conçus par Bombardier, mais maintenant commercialisés par Airbus, ces appareils propulsés par des moteurs de Pratt & Whitney sont reconnus pour leur économie de carburant et leur capacité à effectuer de longues distances. Airbus affirme que 500 de ces avions ont déjà été commandés. Et l’entreprise européenne croit que ces modèles se tailleront une place de choix dans ce segment du marché qui devrait compter sur 7000 nouveaux engins d’ici 20 ans.