13 surdoses d’opioïdes par mois en moyenne à Montréal

La crise des opioïdes à Montréal n’a pas connu de répit en 2018 selon le triste bilan des surdoses obtenu par TVA Nouvelles.

La situation ne s’est pas aggravée par rapport à l’an dernier, mais elle ne s’est pas non plus améliorée avec une moyenne d’une douzaine de surdoses par mois.

Les données compilées par Urgences-santé indiquent que les paramédics ont réalisé, entre janvier et décembre, 164 interventions reliées à des surdoses concernant la consommation d’opioïdes.

«Il faut être aux aguets, faut être sur le terrain tous les jours, faut travailler fort», explique Stéphane Smith, porte-parole d’Urgences-santé.

C’est aux mois de mai et juin que les paramédics ont été le plus actifs sur le terrain pour sauver les vies de consommateurs de drogue avec respectivement 21 et 28 interventions reliées à des surdoses. L’année s’est terminée avec 16 interventions d’Urgence-Santé en décembre.

La naloxone, l’antidote miracle aux surdoses, a été utilisée 90 fois par les paramédics en 2018.

«On a des pics durant l’été où le nombre augmente, mais la naloxone c’est maintenant un outil indispensable pour les paramédics. Ça nous la prend une fois sur trois et même parfois une fois sur deux», poursuit M. Smith.