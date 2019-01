Acheter local... même pour les animaux!

De plus en plus de consommateurs boudent les produits américains et achètent autant que possible des produits québécois, notamment pour ce qui se retrouve dans leur assiette.

Certains poussent même l'effort jusqu'à la nourriture de leur animal de compagnie! Une animalerie de Sherbrooke l'a bien compris, et présente un affichage clair pour bien guider les consommateurs.

Quand on parcourt l'allée des gâteries pour chiens ou pour chats à La Grande Ménagerie de Sherbrooke, impossible d'ignorer la provenance du produit.

Des drapeaux bien visibles installés par le commerçant indiquent clairement le pays d'où vient le produit.

«Nous l'avons fait pour que le client sache ce qu'il consomme. Par exemple, moi personnellement ces temps-ci je ne suis pas porté à acheter américain, alors je vais avoir tendance à acheter un produit qui vient d'ici», explique le directeur des achats, Olivier Côté.

Les clients rencontrés au magasin avaient tous leur propre raison pour acheter des produits du Québec.

«J'essaie toujours d'encourager les producteurs locaux», s'exprime le propriétaire d'un animal, repartant avec un sac de nourriture québécoise. «C'est un peu plus cher, mais la qualité du produit en vaut la peine», ajoute une autre.

Le commerce sherbrookois fait un grand effort pour s'approvisionner autant que possible chez des fournisseurs canadiens et québécois, selon M. Côté.

«C'est pour encourager l'économie locale évidemment, mais surtout pour réduire notre empreinte écologique. C'est moins dommageable pour l'environnement de faire venir un produit de Boucherville plutôt que de la Chine», conclut-il.