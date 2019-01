Cri du cœur d’une famille éplorée

La fille d’une septuagénaire décédée dans le stationnement de l’hôpital Chauveau à Québec le 20 décembre est convaincue que sa mère serait encore en vie aujourd’hui si elle avait pu avoir un transport en ambulance.

Le matin de son décès, Lisette Deslauriers ne se sent pas bien. Elle se sent faible, a mal au cou et a du mal à tenir sa tête. Incapable d’attendre le retour de son mari, elle décide d’appeler le 9-1-1 à 12 h 51.

Le répartiteur lui fait part de longs délais. «Ils ont dit qu’il y avait des délais de 60 à 90 minutes. Que ça pouvait même aller jusqu’à plus de 2 h», relate la fille de la victime, Annie Gignac. Elle ne pouvait se déplacer pour assister sa mère, puisqu’elle avait six enfants à sa garderie familiale.

Dans l’intervalle, l’état de Mme Deslauriers se détériore. Elle est encore plus faible et a de la difficulté à respirer. À l’arrivée de son mari, elle décide d’annuler l’ambulance et de se rendre à l’hôpital en voiture. C’est son gendre, Michel Cossette, qui prend le volant.

«Je lui ai reparlé juste avant qu’elle parte. La dernière chose qu’elle m’a dite, c’est: “Ne t’en fais pas, je vais être correcte, ça va bien aller”», poursuit Mme Gignac.

Une infirmière leur vient en aide

Une infirmière qui passait par là est venue prêter main-forte aux deux hommes pour faire monter la femme de 70 ans dans la voiture.

«Elle a voulu replacer les jambes de ma mère, qui a forcé pour l’aider. L’infirmière a dit que sa respiration est devenue sifflante, agonisante», poursuit M Gignac, qui croit que cet effort a pu nuire à sa mère.

Les deux hommes voulaient se rendre à l’Hôpital Laval, mais l’infirmière leur a suggéré de se rendre au centre de soins le plus près. «L’infirmière leur a dit : “Non, allez à Chauveau, sinon vous ne vous rendrez jamais”», rapporte la fille de la défunte.

Son conjoint affirme avoir roulé à vive allure. «J’ai dit à mon beau-père qu’il fallait que je roule, car elle était en train de partir. Il s’est mis à crier son nom», laisse-t-il tomber dans un sanglot.

«Le médecin a demandé à mon père pourquoi ils l’avaient amenée, ajoutant que dans son état, ça prenait une ambulance», poursuit Mme Gignac.

«C’est inacceptable d’attendre aussi longtemps pour une ambulance. Je veux que ça arrête. Faut pas que ça se reproduise», lance Mme Gignac dans un cri du cœur.

Chances de survie élevées

Selon Frédéric Maheux, président de l’Association des travailleurs du préhospitalier de Québec, les chances de survie de Mme Deslauriers auraient été élevées si elle avait eu un transport.

«Avec les technologies que l’on a et ce que nous aurions pu faire avec notre équipement», laisse-t-il tomber.

Une enquête du Bureau du coroner est en cours pour établir s’il y a un lien entre les délais et le décès.

Le fil des évènements

12 h 51

Lisette Deslauriers appelle le 9-1-1. On l’avise de longs délais pouvant dépasser les 90 minutes. Son gendre se met en direction de sa résidence.

13 h 45

Mme Deslauriers quitte sa maison en direction de l’hôpital avec son gendre et son mari.

13 h 51

Arrivée à l’hôpital. Des manœuvres avec un défibrillateur sont effectuées.

14 h 20

Le décès de Mme Deslauriers est constaté.

Un problème d’ambulance qui s’amplifie

Obtenir une ambulance à temps et au bon moment relève presque du coup de dés, dénonce l’Association des travailleurs du préhospitalier de Québec.

Le manque d’effectifs ambulanciers est dénoncé depuis longtemps et le problème s’amplifie, selon le président de l’Association, Frédéric Maheux, qui croit que le cas de Lisette Deslauriers n’est pas isolé.

Les répartiteurs de la centrale 9-1-1 ont parfois des difficultés à déterminer vers quel patient ils devraient envoyer une ambulance en premier, affirme M. Maheux.

«Des répartiteurs se demandent qui ils vont sauver parce qu’il n’y a pas assez d’effectifs, dénonce-t-il. Le système est fait pour pas que l’on en échappe, mais on en échappe quand même, parce que ça roule trop.»

Triage

Selon lui, le triage qui est fait par la répartition suit un protocole bien précis et pour lequel les employés ont été formés.

Cela dit, il estime qu’aucun patient ne devrait attendre aussi longtemps pour avoir un service.

«Ça demeure un triage au téléphone. Ils ont une formation pour établir la priorité, c’est une série de questions à poser, indique M. Maheux. Ça arrive toutefois que l’on se présente sur des appels qui étaient jugés non urgents et, en arrivant, on réalise que le patient va mourir si on ne va pas maintenant à l’hôpital.»