Défaite dramatique d'Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard a montré de belles choses à l'aube des Internationaux d'Australie, mais n'a pas su fermer les livres contre la 14e mondiale Julia Goerges, vendredi matin, en Nouvelle-Zélande.

En avant 3-0 lors de la troisième et dernière manche, la native de Westmount s'est fait rattraper. L'Allemande, championne en titre du tournoi d'Auckland, s'est défait d'une balle de match pour renverser Genie 3-6, 6-3 et 7-6 (6).

Goerges, qui accède ainsi aux demi-finales du tournoi, croisera le fer avec la Slovaque Viktoria Kuzmova, qui est venue à bout de la sensation américaine Amanda Anisimova 6-3, 2-6, 6-4 plus tôt dans la journée.

Bouchard, qui pointe au 87e rang mondial, s'est tout de même battue pour effacer deux balles de match avant de finalement céder le dernier point à l'Allemande.

En contrepartie, Bouchard a remporté son match de double en compagnie de l'Américaine Sofia Kenin devant la Chinois Xinyun Han et la Croate Darija Jurak, 6-7 (5), 6-4 et 10-8 pour atteindre la finale.

En finale, elles affronteront les gagnantes du match entre la paire composée de Kirsten Flipkens ainsi que Johanna Larsson et celle formée de la Néo-Zélandaise Paige Mary Hourigan et de l'Américaine Taylor Townsend.

Raonic tombe

De son côté, le Canadien Milos Raonic a été défait par le Russe Daniil Medvedev lors des quarts de finale du tournoi de Brisbane en Australie.

Raonic, cinquième favori et 18e au monde, a baissé pavillon en trois manches de 6-7 (2), 6-3 et 6-4 devant la quatrième tête de série et 16e au classement de l'ATP.

Le match a duré 2h09.

Dans la défaite, Raonic a claqué l'impressionnant total de 29 as. Il a toutefois commis cinq doubles fautes et s'est brisé à deux reprises en quatre occasions.

Le Canadien a eu huit chances de briser Medvedev, mais n'a jamais été en mesure de le faire.