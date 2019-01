Des délais trop longs pour une ambulance?

En situation d'urgence, toutes les secondes comptent. Une famille de Québec déplore des délais lors du transport par ambulance qui pourraient avoir joué un rôle dans le décès d'une septuagénaire.

«Ce n’est pas normal, en 2018, de décéder 1h35 après avoir demandé des secours. Elle a fait un appel à l'aide», lance Annie Gignac.

Le 20 décembre, sa mère Lisette Deslauriers s’est sentie faible, avait mal au cou et avoir du mal à tenir sa tête. Elle a contacté le 911 pour obtenir une ambulance. On lui a souligné de longs délais.

«Quand on appelle une ambulance, ce n'est pas parce qu'on s'est fait une entorse. C'est parce qu'on a besoin d'un transport. Et ce n'est pas dans une heure et demie, deux heures», insiste Mme Gignac.

Son gendre s’est rendu chez elle pour la conduire à l'hôpital Chauveau. Dans l'intervalle, l'état de la septuagénaire s’est détérioré. Elle se sentait plus faible et avait de la difficulté à respirer.

«Elle a fait son dernier souffle dans l'auto», raconte Michel Cossette, gendre de Lisette Deslauriers.

À l'hôpital, des manœuvres de réanimation ont été effectuées, mais en vain. Pour l'Association des travailleurs du préhospitalier du Québec, les chances de survie de la dame auraient été élevées si un transport s'était présenté à temps.

Il faut doubler les ressources ambulancières sur le terrain, précise-t-on.

«Un drame comme ça arrive parce qu'il y a pas d'ambulance de disponible. C'est fâchant! C'est révoltant! C'est très triste aussi, là» lâche Frédéric Maheux, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier du Québec.

«En tout cas, c'est sûr qu'elle aurait eu plus de chance. C'est sûr. Peut-être que ce serait arrivé quand même, mais pas dans ces conditions-là, pas d'être "défibrillée" dans l'auto et de mourir dans le stationnement de l'hôpital!» conclut sa fille.

Une enquête du coroner est en cours pour établir s'il y a un lien entre les délais et le décès.