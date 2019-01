Des skieurs coincés des heures dans un remonte-pente en Mauricie

Plusieurs personnes sont restées coincées pendant des heures dans un remonte-pente vendredi soir à la station de ski Vallée du Parc à Shawinigan, en Mauricie, en raison d’un bris mécanique.

Selon des informations obtenues par l’Agence QMI, la panne a commencé un peu après 19h. Vers 22h50, la Sûreté du Québec, dont des agents ont été dépêchés sur les lieux pour assister les pompiers, a indiqué que l’opération de sauvetage n’était pas terminée, mais qu’elle tirait à sa fin.

«Ils sont toujours en train d’évacuer des gens, à l’aide d’un système de poulie», a précisé Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

Personne n’a été blessé, mais la situation a suscité une certaine inquiétude.

«Mon garçon de 10 ans est là-haut depuis 19h10 et je ne sais pas à quel moment il descendra, a déploré Brigitte Benoit dans un entretien téléphonique avec l'Agence QMI vers 21h45, ajoutant que plusieurs autres enfants étaient aussi coincés dans le remonte-pente. Et comme on ne les voit pas d’où on est, on n’est même pas certains à 100 % qu’ils sont là-haut, qu’ils ne sont pas plutôt ailleurs. On est inquiets.»

Jointe à nouveau vers 22h30, Mme Benoit a indiqué qu’elle avait quitté la station avec son fils qui est finalement descendu du remonte-pente peu après 22h.

Plus tôt dans la soirée, la station de ski avait indiqué sur sa page Facebook que «suite à certaines complications nous sommes dans l’obligation de fermer le télésiège côté familial», ajoutant que «le côté expert est toutefois accessible».