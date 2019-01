En cour pour obtenir l’aide médicale à mourir

Deux Montréalais atteints de maladies dégénératives et qui ne peuvent pas obtenir l’aide médicale à mourir contestent la constitutionnalité des lois provinciale et fédérale encadrant cette pratique.

Le procès concernant leur action se déroulera à compter de lundi au palais de justice de Montréal.

Jean Truchon et Nicole Gladu sont représentés par une équipe d’avocats dirigés par Me Jean-Pierre Ménard.

Selon ce qui a été précisé vendredi dans un communiqué émanant du cabinet Ménard, Martin, avocats, M. Truchon et Mme Gladu «ne peuvent obtenir l'aide médicale à mourir en vertu [de la loi fédérale et de la loi provinciale], car ils ne sont pas en fin de vie et que leur mort n'est pas raisonnablement prévisible».

«Ils demandent au tribunal d'autoriser des médecins à leur prodiguer l'aide médicale à mourir et de déclarer invalides et inopérants les articles des deux lois mettant en place ces critères», a-t-on ajouté.

Trente-trois jours d’audition sont prévus au cours des deux prochains mois.