De nouvelles valideuses apparaîtront dans les autobus de la Société de transport de Montréal (STM) cette année, permettant aux passagers d’entrer par la porte arrière et, éventuellement, de payer avec une carte de crédit ou de débit en plus de la carte OPUS.

La STM mènera de front en 2019 plusieurs grands chantiers – qui ne seront pas terminés avant la fin de l’année –, mais des améliorations comme les valideuses permettront déjà d’observer ici et là que le réseau est en expansion, en route vers une prochaine station.

«En 2018, on a annoncé beaucoup de projets, et 2019, c’est l’année où on avance dans tous ces projets-là», a résumé le président du conseil d’administration Philippe Schnobb quelques jours avant Noël, lors d’une entrevue sur l’année à venir avec le «24 Heures».

La construction et l’agrandissement de centres de transport pour accueillir les 300 nouveaux autobus hybrides, l’aménagement d’un garage souterrain pour permettre à plus de trains de circuler sur la ligne orange et la préparation de plans pour le prolongement de la ligne bleue ne sont pas des chantiers tape-à-l’œil, mais ils annoncent des changements importants dans le réseau.

«On est vraiment passés d’une époque où on assurait le maintien des infrastructures à une époque où on est en développement et en croissance. Et pas juste à la STM; il y a le REM [Réseau express métropolitain] qui est en construction. On est vraiment dans une période très effervescente pour le transport collectif», a souligné M. Schnobb.

Budget doublé

Les chiffres suivent le discours; avec 1 milliard $ investis en travaux pour 2019 et un Programme d’immobilisations sur 10 ans de 16 milliards $ – alors qu’il était de 8 milliards $ il y a deux ans –, les clients de la STM sont en droit de s’attendre à une croissance notable des services dans les années à venir.

«On a doublé notre budget d’investissements au cours des deux dernières années. C’est majeur, et c’est au bénéfice des clients. En plus de rénover, on va faire de la croissance», a dit M. Schnobb.

Plus de métros

Concrètement, en 2019, les améliorations seront visibles à l’heure de pointe sur la ligne orange, grâce à l’arrivée de deux trains Azur supplémentaires dans la première moitié de l’année.

«C’est 1000 personnes par train, ça va quand même avoir un impact», a soutenu M. Schnobb.

La STM a aussi annoncé que les métros passeront aux cinq minutes maximum du lundi au vendredi sur la ligne orange et la ligne verte dès le mois de mars.

Côté réfection des stations, Beaudry devrait rouvrir à l’été 2019. Les travaux se poursuivent à la station Mont-Royal et ils débuteront à Viau dès cet hiver.

Des ascenseurs seront également ajoutés aux stations Jean-Drapeau (ligne jaune) et Jean-Talon (ligne bleue), une première étape dans l’accessibilité universelle de ces deux lignes qui sont pour le moment sans ascenseurs.

Centenaire des autobus

En 2019, cela fera 100 ans qu’un autobus a arpenté pour la première fois les rues de Montréal.

Ce centenaire sera célébré alors qu’une grande refonte du réseau d’autobus battra son plein, avec des consultations publiques à travers la ville. Un sondage lancé par la STM en 2018 pour orienter le reste de la démarche a déjà été rempli par quelque 19 000 répondants.

Les changements s’observeront toutefois seulement lorsque les 300 nouveaux autobus hybrides entreront en fonction, en 2020; avant cela, la STM doit s’affairer à rénover ses centres de transport pour être prête à les accueillir.

À venir en 2019:

- Augmentation de l’offre de service du métro (2,2 %), des autobus (1,6 %) et du transport adapté (5,9 %)

- 125 nouveaux autobus hybrides remplaceront d’anciens véhicules

- 264 abribus supplémentaires seront installés

- Neuf stations seront nouvellement connectées au réseau cellulaire (sur le tronçon Est de la ligne verte)

- Installation d’ascenseurs aux stations Jean-Drapeau et Jean-Talon (ligne bleue)

- Implantation du système d’alerte en temps réel EXTRA Connecte pour le transport adapté

Projets en développement en 2019:

- Construction des SRB Pie-IX et Côte-Vertu/Sauvé

- Construction du garage Côte-Vertu (fermeture de la station quelques fins de semaine au printemps 2019)

- Construction du Centre de transport Bellechasse

- Construction du Centre de transport – Est de Montréal

- Construction de l’édicule Vendôme

- Réfection des stations Beaudry et Mont-Royal

- Bureau de projet de la ligne bleue

- Reconstruction du Complexe Crémazie