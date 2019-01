Explosion des saisies d’héroïne

Les saisies d’héroïne par la police de Montréal ont augmenté en flèche l’an dernier, confirmant le regain de popularité de la plus nocive des drogues du marché noir.

Les policiers ont réussi à confisquer un peu plus de 6 kg de cette drogue dure aux trafiquants montréalais en 2018, ce qui s’avère de loin la plus forte quantité d’héroïne saisie au cours des cinq dernières années, révèlent des données obtenues par «Le Journal de Montréal».

Ces six kilos du dérivé de l’opium représentent environ 120 000 doses individuelles à 20 $ sur la rue. C’est presque le double de toute l’héroïne saisie en 2017, mais aussi presque 11 fois plus qu’en 2015.

La hausse des saisies d’héroïne observées depuis deux ans coïncide avec l’arrivée du fentanyl au Québec. Pour décupler leurs profits de vente, des trafiquants sans scrupules «coupent» leurs doses d’héroïne avec du fentanyl, un opiacé 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus fort que la morphine.

Et ce, malgré les risques de surdose mortelle de ce cocktail qui a fait des milliers de victimes au pays.

Surdoses

«À la suite des cas de surdoses qu’on a eus en 2017, nos services d’enquête ont vraiment mis l’accent sur les réseaux de distribution d’héroïne. C’est une drogue qui crée une dépendance rapide et qui est très lucrative pour les trafiquants», a fait valoir le commandant David Bertrand, de la division du crime organisé du SPVM.

Plusieurs nouveaux acteurs du milieu criminel ont aussi fait leur entrée sur le marché montréalais de l’héroïne, en espérant profiter de cette manne.

Le SPVM constate que la vente d’héroïne n’est plus seulement contrôlée par la mafia italienne, la pègre turque et le crime organisé du Moyen-Orient, comme ce fut le cas pendant quelques décennies.

«On peut penser que ce marché n’est plus limité à une ou deux organisations», avait déclaré au «Journal de Montréal» le commandant Paul Verreault, l’été dernier, à la suite du démantèlement d’un réseau de trafic d’héroïne dirigé par un Québécois «de souche» et des complices d’origine russe.

Les motards aussi

Le SPVM a également fait une découverte étonnante en tentant de remonter la piste de certaines surdoses au fentanyl.

Pour une rare fois, les enquêteurs ont établi qu’un club de motards allié aux Hells Angels (les Minotaures), fondé en 2017 dans l’ouest de l’île de Montréal, était à la tête d’un réseau de distribution d’héroïne. Le mois dernier, cette enquête avait mené à 14 arrestations à Montréal et à Laval.

«On a été les premiers surpris, a signalé le commandant Bertrand en expliquant que les Hells Angels se tiennent habituellement loin du trafic d’héroïne. Mais ces suspects étaient déjà impliqués dans la vente d’héroïne et de cocaïne avant même de faire partie des Minotaures.»

«De la m...»

D’ailleurs, les règlements internes des Hells interdisent formellement à leurs membres tout contact ou usage de cette drogue. L’ex-motard devenu délateur de l’opération SharQc, Sylvain Boulanger, avait expliqué à la Sûreté du Québec que les Hells ne vendaient pas d’héroïne «parce que c’est grave» et que ce commerce génère beaucoup de «pression policière».

«Ça donne de la marde», avait-il résumé en termes crus.

On dénombrait 4000 consommateurs d’héroïne dans la métropole en 2010, comparativement à 11 000 en 1996, selon la plus récente étude sur le sujet menée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.