L’arrestation en début de semaine de deux individus qui auraient forcé une jeune fille à se prostituer à Québec pose la question de la lutte contre le proxénétisme dans les hôtels.

«Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Il faut tout simplement être plus alerte pour essayer de le détecter et d'être capable de prévenir» explique Michelle Doré, hôtelière.

«Il ne faut pas oublier qu'un hôtelier n'est pas un policier, n'est pas un intervenant social ou quoi que ce soit. Par contre, on est là pour amener les gens pour faire l'appel s'il le faut», ajoute la directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec, Marjolaine De Sa.

Depuis quelques années, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) offre des séances d'information aux employés des hôtels.

«Une jeune fille qui semble mineure, une jeune fille qui semble violentée, ou du va-et-vient inhabituel dans une chambre également. Il y a plusieurs indices», fait savoir la porte-parole de la police, Cyndi Paré

Des agents se rendent dans les écoles d'hôtellerie pour former les étudiants au tout début de leur parcours professionnel.

«Cette conférence-là a pour but de leur donner des outils pour savoir identifier les situations où il pourrait y avoir du proxénétisme au sein de leur établissement. Savoir comment intervenir, quoi faire, comment dénoncer», détaille Mme Paré.

Plusieurs organismes du Québec se mobilisent présentement pour monter un projet qui viendrait compléter les formations offertes par la police.

«Il y a des outils qu'on pourrait développer en matière de prévention, mais aussi en matière de formation. Quels sont les besoins du milieu hôtelier?», s’interroge Geneviève Quinty du Projet Intervention Prostitution Québec.

La prévention de la prostitution auprès des hôteliers est fréquente à travers le monde.

Le Château Frontenac, qui fait partie du groupe Accor, offre des formations à l'ensemble de ses employés.