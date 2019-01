La nouvelle recrue du CH conquit le coeur des fans (et des joueurs)

Flambo, le chien Mira adopté par l'équipe du Canadien a fait fureur sur glace comme dans le vestiaire si on se fie aux dernières publications partagées sur le compte Instagram du CH.

Le chiot a été adopté par l'équipe en novembre dernier et elle s'affaire, depuis les derniers mois, à lui donner la meilleure éducation possible et au passage, quelques leçons de hockey sur glace!

À son passage lors d’une pratique du Canadien, quelques joueurs en ont profité pour prendre une photo en compagnie de la petite mascotte qui, on doit le dire, est pas mal plus «cute» que Youppi.

Flambo est une véritable petite vedette et a même son propre compte Instagram où vous pouvez le voir grandir et apprendre son futur rôle de chien d’assistance.

Par ailleurs, l’ailier gauche Max Domi souffre de diabète et a lui aussi son chien d’assistance qui lui permet de détecter si son taux de sucre dans le sang est anormal. Il s’agit d’Orion, un labrador blond.