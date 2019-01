Le chantier naval qui a construit le «F.-A. Gauthier» lié à la mafia?

Les actuels déboires du traversier «F.-A. Gauthier» soulèvent bien des questions, notamment en ce qui a trait à sa conception.

• À lire aussi: Détours considérables pour des résidents de l'est du Québec

• À lire aussi: Le F.-A. Gauthier à quai pour les prochains jours

• À lire aussi: Le traversier F.-A. Gauthier, «une fierté québécoise»... fabriquée en Italie

Le constructeur naval italien Fincantieri fait les manchettes pas seulement pour ses réalisations, mais aussi pour ses possibles liens avec le monde interlope.

Un rapport d'expert met en doute l'éthique de la société italienne.

Cette entreprise s'est retrouvée à plusieurs reprises devant les tribunaux.

Un rapport de l'ADIT, une agence française gouvernementale qui assure la conformité des entreprises à l'extérieur de la France, est très négatif envers le chantier naval.

Le journal français «La Tribune» a publié une partie d’un rapport dans lequel on évoque des malversations, de la corruption et même des liens avec la mafia italienne.

Le chantier naval Fincantieri serait l'objet d'une enquête en Inde pour la vente de deux pétroliers qui auraient connu des ratés lors de leurs premières sorties en mer. Des fissures sont apparues dans les pétroliers. Les navires auraient été construits avec un acier de moindre qualité que celui prévu dans l'appel d'offres.

Le rapport évoque aussi un lien de certains sous-traitants avec des organisations criminelles.

Fincantieri aurait aussi été mis en cause en 2013 pour avoir tenté de vendre un navire militaire au colonel Khadafi.

Toutes ces allégations ont été vivement dénoncées par le groupe naval Fincantieri.

Le chantier naval a obtenu le contrat du «F.-A. Gauthier» à la suite d'un appel d'offres international. Les Italiens avaient déposé l'offre la plus basse à 148 millions $, devançant leurs compétiteurs français et finlandais, dont les offres se chiffraient respectivement à 160 millions $ et 154 millions $.

Au final, en ajoutant les coûts de financement et l'achat de pièces de rechange, le traversier a couté 175 millions $ aux Québécois.

Depuis la mise en service du «F.-A. Gauthier», ce navire qui devait être à la fine pointe de la technologie s'est retrouvé plus souvent qu'à son tour cloué à quai en raison des nombreux problèmes techniques. On en aurait comptabilisé environ 200 depuis sa mise en service en 2015.

Et, bien sûr, ce sont les résidents de l'Est-du-Québec qui en paient toujours le prix.